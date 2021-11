Venom 2 : découvrez une version étendue de la scène finale sur la plage

Venom 2 n’a peut être pas encore dévoilé tous ses secrets. Fort d’un beau succès au box-office mondial, cette suite continue de susciter la curiosité des fans. Et la scène finale y est probablement pour beaucoup. En effet, le projet a notamment permis de se raccrocher plus « visiblement » au MCU, tout en préparant le terrain pour Spider-Man dans un avenir proche. Sur la plateforme YouTube, il est désormais possible de visionner une version longue de l’issue du film. Initialement coupée au montage, cette séquence permet d’y voir plus clair sur les suites possibles de la franchise.

Venom 2 : une nouvelle version de la scène finale – Crédit : Sony Pictures

Cette scène joue sur un ton dramatique, s’appuyant sur le lien particulier reliant Eddie et son symbiote. Assis sur une plage, les deux protagonistes essaient de comprendre ce que le futur pourrait leur réserver.

Venom 2 : une fin plus longue enfin disponible

Eddie et Venom discutent de l’endroit dans lequel ils pourraient se rendre. Leur échange laisse entendre qu’Eddie pourrait devenir un véritable anti-héros, tel qu’il est déjà dépeint dans les bandes-dessinées sources. Mais l’échange finit par prendre un ton résolument humoristique. En effet, Venom insiste lourdement sur l’amour que lui porte son « partenaire ». Le symbiote lui reproche de nier continuellement ses sentiments à son égard.

Si cette séquence a été coupée, c’est pour permettre au duo d’apparaître finalement plus rapidement dans la scène post-générique. Le bonheur aura donc été de courte durée à l’écran pour le tandem. Mais cette scène permet surtout d’offrir un futur (et donc un nouvel opus) à Venom dans les années à venir. On attend aussi de voir comment le binôme parviendra à s’intégrer dans la franchise Spider-Man, un crossover étant désormais inéluctable.

En attendant d’en savoir davantage, il est toujours temps de voir ce dernier opus, assez jouissif. Pour la suite, il faudra encore s’armer de patience pour connaitre les plans de l’équipe créative.

Source : Screenrant