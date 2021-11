Voici à quoi pourrait ressembler l’Apple Car en 2025

Le rendu 3D de l’Apple Car imaginé par le service anglais de leasing Vanarama (Crédits image : Vanarama)

Comme l’iPhone en son temps, l’Apple Car est l’un des projets les plus secrets de la firme de Cupertino. Le véhicule électrique ultramoderne ne devrait pas sortir avant au moins 2026, du fait de nombreux retards et problèmes dans sa mise en place. Dans l’attente, Apple continue de déposer de nombreux brevets pour sa voiture futuriste. Des experts les ont compilés pour imaginer le rendu du véhicule électrique.

Conçue avec un secret digne de la CIA, l’Apple Car n’est pas attendue avant 2025

On la connaît seulement sous le nom de code projet Titan, parce que le secret qui recouvre l’Apple Car est tel que la firme a fait appel à des consultants de la CIA pour assurer sa protection. Mais difficile pour la firme informatique de construire seule un véhicule à partir de zéro, dans un secteur économique qu’elle ne connaît pas. C’est pourquoi plusieurs fuites cette année issues du constructeur Hyundai et sa filiale Kia ont révélé qu’Apple était en pourparlers avec eux pour construire ensemble la première voiture de la marque à la pomme.

Surtout, on sait qu’Apple travaille sur le concept à cause des nombreux brevets que la firme dépose régulièrement. Et une façon simple et intelligente de deviner ce que trame Apple dans le domaine automobile consiste à les analyser. Vanarama, un service anglais de leasing de véhicules, a donc étudié l’ensemble de ces brevets pour reconstituer le design final que pourrait avoir l’Apple Car.

Un modèle 3D de l’Apple Car reconstitué à partir de dizaines de brevets Apple

Leur modélisation 3D est librement explorable à 360° sur leur site, en extérieur comme en intérieur. Le design dévoilé par Vanarama est ultramoderne, mais surtout, plus conventionnel que les ébauches diffusées précédemment – une version lisse et noire qui faisait penser à une version géante de la Magic Mouse d’Apple. Dans cette version blanche de l’Apple Car, on ne trouve aucun pilier de porte, mais une ouverture inversée des portes arrières pour faciliter l’accès. Les baies vitrées sont immenses et les sièges tournants.

À lire aussi > Toyota avertit Apple qu’il faudra assurer au moins 40 ans d’assistance pour l’Apple Car

Si les rendus semblent dignes d’Apple, avec un petit air de la DeLorean de la Retour vers le Futur, rien ne dit que la firme fondée par Steve Jobs reprendra toutes les idées présentées dans cette modélisation. Apple est connu pour son goût pour l’innovation de rupture, comme Tesla le fit avant lui pour réinventer la conception interne de véhicules électriques. D’ici 2025, si le constructeur informatique réussit son pari, Apple a encore le temps de pousser le concept de véhicule électrique à un stade entièrement nouveau.

Source : Vanarama