Voici comment appairer vos Joy-Con à votre iPhone sur iOS 16

iOS 16, le dernier système d’exploitation mobile d’Apple, permet désormais de facilement jumeler les manettes de la Nintendo Switch (Joy-Con et manette Switch Pro) à un iPhone. Comment faire ? Voici notre tutoriel facile et complet.

Nintendo Switch OLED © Aymeric Geoffre-Rouland

S’il est possible d’appairer des manettes Sony et Microsoft avec l’iPhone (et l’iPad) depuis plusieurs années, sachez qu’avec la sortie d’iOS 16, vous pouvez désormais associer les manettes d’une Nintendo Switch (les Joy-Con) ainsi que la manette Switch Pro à votre iPhone. La prise en charge de l’association des Joy-Con à un iPad viendra plus tard.

En associant vos Joy-Con, vous pourrez jouer à n’importe quel jeu sur votre iPhone (Apple Arcade y compris), sans avoir à utiliser les commandes tactiles. Les Joy-Con sont cependant un peu plus complexes que les manettes PlayStation et Xbox, dans la mesure où chaque Joy-Con diffuse son propre signal Bluetooth sur votre iPhone. Heureusement, cela ne rend pas le processus de configuration plus difficile, même si cela peut prendre une minute ou deux de plus.

À lire : Nintendo Switch : le top des trucs et astuces pour exploiter la console à 100 %

Comment jouer avec des Joy-Con sur iPhone ?

Le processus d’appairage des Joy-Con avec un iPhone n’est pas très différent de la méthode utilisée avec d’autres manettes, comme l’explique Apple dans une page d’assistance. Voici ce que vous devrez faire pour coupler vos manettes Joy-Con.

Assurez-vous que votre iPhone est à jour et exécute iOS 16 (ou une version ultérieure).

Sur votre iPhone, accédez à Réglages > Bluetooth.

Sur l’un des Joy-Con, trouvez le bouton circulaire sur le côté latéral et appuyez dessus pendant environ 5 secondes.

Dans le menu Bluetooth de l’iPhone, la manette apparaîtra dans la section Autres appareils. L’entrée doit indiquer s’il s’agit du Joy-Con gauche ou droit.

Appuyez sur le Joy-Con dans le menu Bluetooth pour le coupler avec votre iPhone.

Répétez ces étapes pour coupler l’autre manette Joy-Con.

Apple indique qu’iOS 16 est en mesure de comprendre qu’il ne s’agit que d’une seule manette, bien que vous en associiez techniquement deux. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez n’associer qu’un seul Joy-Con et l’utiliser comme manette de jeu autonome.