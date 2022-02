D’après vous, quelle est la voiture la plus volée en France, en 2021 ? À moins que vous ne soyez l’un de ses propriétaires, vous ne le devinerez peut-être pas. Sans plus attendre, voici les 10 voitures les plus volées en France et les régions les plus impactées par les vols de voiture en 2021.

Vol de voiture © DJEDZURA / GETTY IMAGES

Comme chaque année, le magazine Auto Plus a établi le classement des 50 voitures les plus volées en France sur l’année passée (ainsi que les régions les plus impactées par les vols), grâce aux données de déclarations de vols collectées auprès de neuf compagnies d’assurance, mutuelles et banque sur 16 millions de véhicules assurés.

Auto Plus indique, dans un communiqué, que le nombre total de vols reste stable par rapport à l’année dernière. Mais ce n’est pas forcément une bonne nouvelle puisqu’il n’en demeure pas moins « pharaonique », avec plus de 120 000 voitures dérobées en 2021. Cela représente 336 vols de voiture chaque jour.

À lire : Augmentation des vols de voitures sans clé, la police met en garde les conducteurs

Quelles sont les voitures les plus volées en France, en 2021 ?

Sans plus attendre, voici le palmarès des voitures les plus volées en France l’année dernière. Les chiffres se basent sur le nombre de vols par 10 000 voitures assurées.

Toyota Prius, 227 DS7 Crossback, 166 Renault Mégane RS, 156 Renault Clio 4, 102 Mégane Renault 4, 88 Peugeot 3008 2, 83 Toyota CH-R, 82 DS3, 76 Peugeot 208 II, 76 Smart Fortwo, 68 (ex æquo avec la Peugeot 308 II)

Ses propriétaires s’en douteraient presque : qu’elle soit en phase 1, phase 2, phase 3 ou en phase 4, la Toyota Prius est la voiture la plus volée en France sur toute l’année 2021. Les vols se sont fortement intensifiés en 2021 puisque l’hybride japonaise n’était même pas présente sur le podium en 2020.

Mais pourquoi les voleurs s’amusent-ils à voler un véhicule hybride plutôt qu’un autre ? Pour rouler avec une vignette Crit’Air 1 ou 2 sur Paris ? Non : pour dérober leur pot catalytique, qui est extrêmement recherché.

Prius 3 © Toyota

Accessible, facile à découper et bien moins utilisé que sur une voiture thermique, le catalyseur des hybrides l’objet d’un vaste trafic en Europe de l’Est pour les métaux rares qu’il contient, comme le platine, le palladium, le rhodium, etc.

Si elle est la voiture est la plus volée de France, elle est aussi souvent concernée par le simple vol du pot catalytique, comme de nombreux autres véhicules hybrides (Auris, IMA, InSight…). Les propriétaires se retrouvent ainsi avec un pot en moins, bruit de F1 au démarrage et 1500 € de frais de réparation, souvent non pris en charge par l’assurance.

À lire : Automobile : Un artiste crée un visuel de mélange entre une Toyota Prius et une voiture de course

Quelle est la région la plus soumise à des vols de voiture en 2021 ?

Auto Plus donne également les régions les plus soumises aux vols de voiture. Étonnamment, c’est la Provence-Alpes-Côte-d’Azur qui se hisse à la place des régions les plus à risque de France, avec un taux de vol par habitant de 3,1 %. L’Île-de-France arrive juste derrière avec 2,8 % (3,1 % pour Paris et sa petite couronne), suivi des Hauts-de-France (2 %) et de l’Auvergne-Rhône-Alpe (1,8 %).

La Guyane souffre de la plus forte évolution sur un an avec + 21,1 %, suivi de la la Réunion (+ 9,9 %) et des Pays de la Loire (+ 7,8 %). La région la plus sécurisée ? Il s’agit de la Bretagne, avec son petit 0,9 %.

Source : Auto Plus