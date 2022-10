Voici les sites web les plus populaires pour chaque pays du monde en 2022

Quel est le site web le plus regardé au sein de chaque pays du monde ? Si vous ne comptez pas Google, YouTube ou Facebook, la destination en ligne la plus populaire dans le monde est Wikipédia, selon des données recueillies par Hostinger. Sans trop de surprises, Twitter et Amazon arrivent en deuxième et troisième position.

Les sites web les plus populaires au monde © Hostinger

Google est bien évidemment le site web le plus populaire au monde, suivi de YouTube et de Facebook. Ça, tout le monde le sait déjà. Comme Zyro l’avait révélé l’année dernière, l’humanité passe 213,2 milliards d’heures par an sur Google, 142,6 milliards d’heures sur YouTube et 44,6 milliards sur Facebook, éclipsant l’utilisation de presque tous les autres sites.

En revanche, en dehors de ces trois mastodontes, vous êtes vous déjà demandé quel est le site Web le plus visité en France ? En Allemagne, ou ailleurs ? Le site Internet Hostinger propose aujourd’hui cette très belle carte du monde avec les sites Web les plus visités de 43 pays.

Wikipédia domine le monde

Selon les données recueillies par Hostinger, le site Web le plus visité au monde est Wikipédia, avec 43 pays différents visitant l’encyclopédie en ligne plus que tout autre endroit sur le Web. Certains des pays qui fréquentent Wikipédia sont l’Afghanistan, l’Australie, l’Allemagne, l’Inde, l’Italie, le Pakistan, le Pérou, la Suède, l’Ouganda, l’Ukraine et la France. L’Espagne aime bien le foot visiblement, puisque le journal d’info sportive Marca remporte la première place.

Le deuxième site Web le plus populaire au monde est Twitter, avec 10 pays différents visitant le site de médias sociaux plus que toute autre destination en ligne. Les pays situés en Afrique et au Moyen-Orient semblent l’apprécier le plus, l’Égypte, l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud, le Yémen et la Zambie en premier.

Les sites les plus visités d’Europe © Hostinger

En regardant le reste du monde, on s’aperçoit qu’aux États-Unis, c’est Amazon qui remporte la palme d’or. Seuls trois autres pays ont classé Amazon au premier rang : le Burundi, la Guinée et le Malawi. Le Canada préfère Reddit, ainsi que la Nouvelle-Zélande et les Philippines. Au Japon, Livedoor, une société japonaise spécialisée dans la fourniture d’accès à Internet et qui opère un portail Web, arrive au sommet. Bizarrement, Netflix n’est presque pas présent, sauf au Nigeria.

Le Royaume-Uni apprécie la BBC plus que tout autre site Web, ainsi que 11 autres pays, pour en faire le site Web d’information le plus visité au monde. La Russie aime VK, le Facebook russe créé en 2006 sous le nom Vkontakte (« en contact ») par le jeune génie de l’internet russe Pavel Dourov.

