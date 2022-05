Voici les voitures les plus chères à réparer en France

L’association Sécurité et Réparation Automobile vient de dévoiler son classement des marques dont les voitures sont les plus onéreuses à réparer. Tesla se classe à la seconde position.

Tesla Model S – Crédit : Tesla



Fondée en 1977, l’association Sécurité et réparation automobiles (SRA) met régulièrement en exergue l’évolution des coûts de réparation à destination des assureurs du secteur auto. Dans sa dernière étude comparative portant sur l’année 2021, l’organisme s’est attardé sur les coûts de réparation par marque dans l’Hexagone.

L’étude se focalise sur les voitures victimes de collision en circulation ou du lors du stationnement. Sont exclus de l’analyse : les vols, le vandalisme, les catastrophes naturelles et les bris de glace.

Coût des réparation : Porsche et Tesla loin devant

Dans le classement publié par la SRA, Tesla figure à la seconde place, ses voitures étant 61,1 % plus chères à réparer par rapport à la moyenne. Le constructeur est toutefois loin derrière Porsche dont les coûts de réparation sont supérieurs à hauteur de 131,9 %. En troisième position, on retrouve Land Rover (31,6 %) suivi de près par Mercedes (29,5 %) et BMW (15,8 %). De son côté, Renault apparaît comme la marque française la plus onéreuse à réparer, surclassant légèrement Peugeot et Citroën.

À lire > Changer la batterie de sa Tesla coûte une fortune !

Crédit : SRA

Coût des réparations : Tesla en tête dans plusieurs segments

L’association a également publié d’autres graphes qui se focalisent sur les différentes sortes de voitures. Du côté des berlines du segment M2, la Tesla Model 3 entraîne les frais de réparation les plus élevés (23,1 % au-dessus de la moyenne). Elle est suivie par la Mercedes-Benz Classe C (14,4 %) et la Renault Talisman (5,2 %). Sur le segment H1, Tesla remporte de nouveau « la palme », la Model S étant 40,9 % plus chère à réparer que ses rivales. Même combat du côté du segment SUV-H2 où la Model X entraîne 38,4 % de coûts de réparation plus importants que la moyenne.

Crédit : SRA

À lire > L’ancien patron de Tesla donne son estimation de la durée de vie d’une batterie

Comme le fait remarquer très justement le site auto-infos, ce classement doit se lire en ayant en tête la part d’accidentologie des véhicules concernés. Ainsi, Tesla apparaît bel et bien comme la seconde marque la plus chère en matière de réparations. Mais « elle représente seulement 0,3 % des expertises », soulignent nos confrères.