Voiture électrique : 4 conseils essentiels pour préserver votre batterie en hiver

Tesla Model 3 ©Yannik Zimmermann via Unsplash

Les véhicules électriques (VE) sont censés être des alternatives “plus écologiques” aux voitures à essence. Une affirmation qui n’est pas entièrement vraie, puisque la construction d’un VE est en fait très polluante, la consommation d’eau de l’industrie étant astronomique.

Néanmoins, ce genre de voiture se démocratise tout de même de plus en plus, notamment en France. En effet, les voitures électriques séduisent de plus en plus de conducteurs et les constructeurs proposent toujours plus de modèles innovants. Cependant, si elles sont plus propres, les VE s’accompagnent également de problèmes d’autonomie liés à leur batterie.

La batterie des voitures électriques n’aime pas le froid

Si les voitures électriques sont plus fiables par temps froid, la température reste une problématique à prendre en compte. En effet, un thermomètre trop bas pourrait faire perdre jusqu’à 50% d’autonomie aux voitures électriques, en plus de prendre plus de temps à charger.

Lors des périodes hivernales, les propriétaires de véhicules électriques sont donc confrontés à un défi majeur : pouvoir se déplacer sans abîmer la batterie du véhicule. Malheureusement, les cas de conducteurs faisant face à des problèmes de charge dans des conditions glaciales s’accumulent.

Mini électrique ©Renato Mitra via Unsplash

Ces difficultés des VE sont dues à la composition des batteries. Il semblerait que le froid ralentirait le déplacement des ions lithium, réduisant de ce fait la libération d’énergie. De plus, pour recharger efficacement, les batteries doivent atteindre une température optimale, ce qui peut poser problème même aux meilleures stations de recharge.

Heureusement, il existe des solutions pour éviter la panne. En effet, des experts soulignent que la planification minutieuse de son voyage peut permettre aux propriétaires de VE de ne pas souffrir du froid. Voici donc quatre conseils à suivre afin de partir sur les routes au volant d’un véhicule électrique sans abîmer sa batterie :

Préconditionnez votre batterie : Avant de vous rendre à la station de recharge, programmez votre VE pour préconditionner la batterie. Cela permet de chauffer la batterie, améliorant ainsi la vitesse de recharge. Planifiez votre départ de A à Z : Vérifiez la météo et planifiez votre trajet en conséquence. Utilisez les informations de la voiture sur les stations de recharge disponibles et l’autonomie restante pour éviter les imprévus. Anticipez la perte d’autonomie de la batterie : En hiver, prévoyez une perte d’autonomie pouvant aller jusqu’à 50%. En tenant compte de cette variation, vous éviterez les surprises lors de vos déplacements. Laissez le temps à votre batterie de chauffer : Comprenez que par temps glacial, le préchauffage de la batterie peut prendre jusqu’à une demi-heure. Prenez suffisamment de temps pour que le processus se fasse avant de commencer votre trajet.

Évidemment, connaître le fonctionnement de la batterie du véhicule est également un plus non négligeable. Il est intéressant de se familiariser avec la mécanique du véhicule électrique afin de profiter d’une utilisation optimale.

Bien qu’actuellement les VE restent à la merci des temps froids, les experts sont optimistes quant à l’avenir. Les constructeurs automobiles travaillent sur des solutions à court terme pour protéger les batteries et les réchauffer plus efficacement. De bonnes nouvelles qui permettent aux conducteurs de VE de rester optimistes.