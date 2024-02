Vol de données des mutuelles : protégez-vous en portant plainte en ligne

La semaine dernière, Viamedis et Almerys, les opérateurs du tiers payant de plusieurs mutuelles et complémentaires santé, subissaient une cyberattaque. Si vous faites partie des 33 millions de Français potentiellement exposés, vous pouvez porter plainte en ligne.

© CNIL

La semaine dernière, le Crédit Agricole était victime d’une cyberattaque massive rendant l’accès au site et à l’application bancaire impossible. Heureusement, les données personnelles des clients ne se sont pas retrouvées exposées.

En revanche, les conséquences du vol de données dont les opérateurs du tiers payant de plusieurs mutuelles et complémentaires santé Viamedis et Almerys ont été victimes pourraient être bien plus graves. 33 millions de Français pourraient voir leurs informations personnelles exploitées à des fins compromettantes. La préfecture de police vient de mettre en ligne un formulaire pour vous permettre de porter plainte.

Un formulaire en ligne pour porter plainte après la cyberattaque contre Viamedis et Almerys

Pour l’heure, impossible de savoir si vos données personnelles seront utilisées par des pirates informatiques, notamment pour des campagnes de phishing. Votre organisme de santé ou votre mutuelle devraient vous contacter dans les prochains jours si vous faites partie des victimes de cette cyberattaque d’ampleur. Quoi qu’il en soit, les 33 millions de Français exposés suite à la cyberattaque subie par Viamedis et Almerys peuvent prendre leur disposition pour se protéger.

La préfecture de police vient de publier un formulaire pour que vous puissiez déposer plainte en ligne, sans vous déplacer au commissariat. Celle-ci visera « toute personne que l’enquête déterminera pour ces faits ». La Brigade de Lutte Contre la Cybercriminalité est en charge de celle-ci. Vous pouvez décider de remplir le formulaire en ligne, puis de l’envoyer soit par Internet soit par voie postale à l’adresse mentionnée par la préfecture de police.

🔍 La CNIL mène des investigations sur la violation de #données ayant affecté Viamedis et Almerys, deux opérateurs assurant la gestion du tiers payant pour de nombreuses complémentaires #santé.

Comment savoir si vous êtes concernés et que faire ? 👉 https://t.co/HWVw1LWqTQ pic.twitter.com/UhBShKAVaJ — CNIL (@CNIL) February 7, 2024

La direction judiciaire de la préfecture de police rappelle que les données susceptibles d’être violées sont votre nom, prénom, date de naissance, numéro de sécurité sociale et le nom de votre assureur santé risquent d’être violés.

À lire > 78 % des institutions financières touchées par des cyberattaques, nos comptes bancaires en danger ?

Actuellement, la plateforme de Viamedis est inaccessible. L’entreprise rappelle qu’elle ne vous contactera jamais pour vous demander des informations personnelles. Elle conseille aux particuliers de consulter régulièrement leur activité bancaire pour repérer une éventuelle anomalie. Pensez également à conserver les preuves écrites de toute démarche qui vous paraît suspicieuse.

Rappelons que la semaine dernière, Free a aussi été victime d’une énorme fuite de données, alors attention aux faux appels et SMS.