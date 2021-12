Volkswagen électrique : la mise à jour 3.0 permet de réduire le temps de recharge

Une voiture électrique est un véhicule extrêmement agréable à conduire. Le couple est impressionnant, disponible à la moindre sollicitation sans temps mort et le tout se fait dans un silence quasi absolu. Cela peut être aussi économique au quotidien, surtout si l’on a facilement accès à des bornes gratuites ou que l’on recharge à son domicile avec un tarif « heures creuses ».

Volkswagen ID.5. Crédit : Volkswagen

Les problèmes apparaissent lorsque l’on souhaite allonger les parcours. L’autonomie, par forcément mauvaise selon les modèles, ne permet pas toujours de faire le trajet en une seule fois, et c’est là que les ennuis commencent.

Une puissance maximale sur une courte durée

Les constructeurs et les bornes n’hésitent pas à parler de puissance de charge. 50 kW pour une borne CHAdeMO ou 150 kW pour le nouveau chargeur ultrarapide avec batterie intégré de VW, ces puissances pourraient permettre de recharger une voiture électrique en très peu de temps. En pratique, les choses ne fonctionnent pas comme cela.

Les batteries ont tendance à se charger rapidement lorsqu’elles sont vides, c’est pourquoi il est facile d’atteindre 80 % de charge rapidement. Les 20 % restant quant à eux sont beaucoup plus difficiles à remplir et peuvent demander un temps équivalent aux 80 % précédents. Autre problème, certaines batteries de véhicules ne sont pas suffisamment refroidies et lors de longs trajets, les charges successives prendront de plus en plus de temps pour éviter la surchauffe.

C’est pourquoi les constructeurs, par soucis marketing, présenteront le plus souvent des temps de recharges de 5 % à 80 % (tout en communiquant sur l’autonomie de 100 % à 0 %). Lorsque vous planifiez un trajet en véhicule électrique, il faut donc prévoir vos étapes de manière à ne pas nécessiter plus de 80 % de la batterie.

Une mise à jour de la courbe de charge

VW propose donc une mise à jour logicielle qui modifie la courbe de charge. La puissance maximale passe de 125 kW à 135 kW (+8 %), mais surtout, la décroissance de la puissance se fait plus progressivement permettant ainsi de réduire de 23 % le temps de charge (soit 9 minutes pour un 5 à 80 %).

Puissance en fonction de l’avancée de la charge avant (blanc) et après(bleu) mise à jour. Crédit : Volkswagen

Ces mises à jour apportent un peu plus de confort aux utilisateurs et permettent d’optimiser l’utilisation de la batterie. Les constructeurs jouent de prudence et il n’est pas surprenant de les voir retirer petit à petit les brides installées au fur et à mesure qu’ils récoltent des données.

Cette mise à jour 3.0 apporte aussi son lot de nouveautés, à savoir des améliorations du système de navigation, du contrôle vocal ou encore des assistances à la conduite. Une des fonctions les plus notables est sans doute la planification des trajets optimisés en fonction des bornes de recharge rapide.

La mise à disposition de la version 3.0 est prévue pour le printemps 2022.

Source : electrek