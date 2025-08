Votre PC Ryzen devient lent ? Windows 10 pourrait être le coupable

Crédit : Envato

Une fonction cachée de Windows 10 plombe vos jeux sans prévenir

Vous jouez sur un PC équipé d’un processeur AMD Ryzen très performant et vous trouvez que vos jeux sont moins fluides qu’avant ? Ce n’est peut-être pas juste une impression. Une modification discrète dans Windows 10 pourrait bien être la cause de cette baisse de performances.

D’après plusieurs sources, notamment PC Games Hardware, Microsoft aurait désactivé au printemps une option précise de la Game Bar appelée “Rappeler que c’est un jeu”. Cette fonction, bien qu’en apparence anodine, jouait un rôle important pour les processeurs AMD Ryzen X3D. Ces modèles, comme les Ryzen 7 7800X3D, 7900X3D, 7950X3D et encore 9900X3D, possèdent plusieurs modules internes (appelés CCD), mais un seul contient le cache 3D essentiel pour booster les jeux.

Comment faut-il comprendre cela ?

Lorsque l’option était activée, Windows pouvait reconnaître qu’un programme était un jeu et envoyer le travail vers le bon module. Depuis sa suppression, le système ne sait plus toujours où diriger les tâches. Parfois, il les affecte au mauvais endroit, ce qui provoque une perte de performance pouvant aller jusqu’à 10 %, selon la configuration et le jeu lancé.

Le plus troublant, c’est que Microsoft n’a fait aucun commentaire sur ce changement. Aucune mise à jour ne le mentionne. Chez certains utilisateurs, la Game Bar plante ou l’option a tout simplement disparu. Même la page d’aide officielle semble avoir été retirée. Et le problème touche surtout les versions Pro et Enterprise de Windows 10, les plus couramment utilisées par les joueurs exigeants et les professionnels.

Pour l’instant, aucune solution simple n’a été proposée. Certains recommandent de passer à Windows 10 Famille ou à Windows 11, où cette fonction serait toujours présente.

Source : Les Numériques