WandaVision : Elizabeth Olsen et Paul Bettany dévoilent des infos sur la série Marvel événement

À plus que semaines seulement de la diffusion de WandaVision, les acteurs et la production font quelques révélations surprenantes sur la série ovni qui inaugurera la phase 4 du MCU.

Après des mois de désert dans le cinéma Marvel, les fans se réjouissent de découvrir bientôt WandaVision, la première série du MCU à faire ses débuts sur Disney+. Le show a commencé à se dévoiler en septembre dernier avec une bande-annonce déjantée et surréaliste. Les studios se lancent maintenant dans une campagne de promotion. Cette semaine, la série Marvel s’est vue offrir la couverture du magazine américain Entertainment Weekly, dans lequel les acteurs dévoilent leurs impressions sur le show.

Wanda et Vision forment-ils une famille dans la série ? – Crédit : Marvel Studios/Disney+

Comme on a pu le découvrir dans la bande-annonce, WandaVision nous plongera d’abord dans un univers de sitcom des années 50 à l’ambiance Pleasantville. Pour recréer cette atmosphère, la production a fait vivre à toute l’équipe un tournage digne des séries de l’époque. Le premier épisode a donc été tourné en public. Ces conditions ont d’ailleurs d’abord un peu effrayé les acteurs, plus habitués aux plateaux de cinéma qu’aux planches de théâtre, raconte Paul Bettany.

WandaVision s’inspire des sitcoms de toutes ces dernières décennies

Le scénariste Schaeffer explique que « l’on retrouvera Wanda et Vision vivant une vie de banlieue heureuse, essayant de garder leurs pouvoirs secrets ». Comment et pourquoi se retrouvent-ils dans ce décor et cette période ? Les stars de la série ne peuvent toujours pas en dire plus. Et la description du show livrée par Elizabeth Olsen risque d’intriguer encore plus les fans. « C’est comme une conversation entre les sitcoms américains à travers les décennies et les films Marvel. Et ils sont constamment en dialogue entre eux, donc c’est vraiment fun et différent. », confie l’actrice. Elle ajoute que sa période préférée à tourner a été les années 70.

Paul Bettany reconnait de son côté que la bande-annonce semble à première vue complètement « folle », mais assure que le résultat final sera composé de « pièces de puzzle emboîtées de façon élégante ». « Tout prendra un sens », explique l’interprète de Vision.

Une série pour tous les fans et les non-fans de Marvel

On apprend également dans le magazine que c’est Kevin Feige, grand fan de sitcom, qui est à l’origine du concept de la mini-série. Le grand patron de Marvel confirme lui aussi que WandaVision sera différent de tout ce que l’on a pu voir jusqu’à présent dans le MCU. « Cela a vraiment dynamisé tout le monde de manière créative au studio, l’idée que nous pouvions jouer avec un nouveau format et jeter les règles par la fenêtre en termes de structure et de format. », raconte Feige.

Le producteur a également précisé que WandaVision pourrait plaire à tous les publics, y compris à ceux n’ayant jamais vu un film du MCU. Mais que les fans se rassurent, la série devrait aussi être pleine de références. « Si vous avez suivi les 23 films que nous avons réalisés et que vous avez suivi les histoires de la phase 4, une multitude de récompenses vous attendra au fur et à mesure que tout se déroulera », ajoute Feige. La mini-série de neuf épisodes sera diffusée sur Disney+ à partir de fin décembre 2020.

Source : Entertainment Weekly