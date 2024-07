Waze : il est impossible de signaler la police dans ces deux cas

Il est toujours possible de signaler la police sur l’application Waze, sauf dans deux cas

En cas de contrôle d’alcoolémie et de stupéfiants, Waze désactive le signalement pendant 2 heures

Le second cas, c’est 12 heures de désactivation si une personne est recherchée

Bien que Google soit passé en tête, Waze reste plébiscité en termes de détection de radars. Du moins selon une étude menée aux États-Unis puisque chez nous, il n’est plus possible de les signaler. En revanche, les automobilistes sont en mesure d’indiquer les contrôles de police et donc les radars utilisés par les forces de l’ordre. Mais est-ce le cas tout le temps ? Non puisque dans deux cas de figure, le signalement de la police est désactivé.

Vous ne pouvez pas signaler la police dans ces deux cas

Deux cas de figure se présentent pendant les contrôles policiers. Lorsque les autorités effectuent des tests d’alcoolémie et de stupéfiants, Waze a l’obligation légale de désactiver les signalements pendant deux heures dans un rayon de 10 km hors agglomération et 2 km en ville. C’est la police elle-même qui en informe l’application et les raisons sont simples, un conducteur sous l’emprise de l’alcool et/ou de stupéfiants pourrait éviter le contrôle et même le signaler aux autres utilisateurs eux-mêmes dans un état second ou en illégalité. Ce qui met, de facto, les autres usagers de la route en danger.

Waze désactive également la signalisation de la présence policière en cas de personne recherchée. La loi l’indique clairement : “Il peut être interdit par l’autorité administrative à tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation de rediffuser au moyen de ce service tout message ou toute indication émis par les utilisateurs de ce service dès lors que cette rediffusion est susceptible de permettre aux autres utilisateurs de se soustraire au contrôle”. En revanche, le délai de la désactivation passe de 2 heures à 12 heures maximum.

Rappelons que Waze permet d’effectuer d’autres signalements comme celui des ralentisseurs. L’application est très populaire auprès des utilisateurs, plus que Google Maps. Mais rappelons toutefois que les deux appartiennent à la firme de Mountain View. Dans un cas comme dans l’autre, vous utilisez un service du géant de la tech.