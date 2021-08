What if… ? : la série Marvel annule son épisode sur Spider-Man

Pas facile de combiner une série grand public à des histoires parfois glauques et horrifiques. What if… ? vient d’ailleurs d’en faire les frais, préférant abandonner son épisode spécial consacré à Spider-Man. Ce dernier devait revenir sur les prémices de la transformation en homme-araignée de Peter Parker. Mais les créatifs avaient prévu bien trop d’images choquantes, mettant notamment en scène des séquelles physiques plutôt impressionnantes et perturbantes.

What if… ? renonce finalement à Spider-Man – Crédit : Marvel Studios

Afin d’échapper à une interdiction à un public non-averti, Marvel a donc préféré revoir sa copie et annuler totalement cet épisode. Derrière cette décision se cache évidemment une volonté de garder une audience la plus large et la plus diversifiée possible.

What if… ? se passe finalement de Spider-Man

Ce genre de choix est parfois difficile à faire. Mais les créatifs de la série ne regrettent en rien leur décision. What if… ? leur a offert de nombreuses libertés. D’ailleurs, A.C Bradley se sent « comme un enfant à qui on aurait donné les clés du magasin de jouets ». Souhaitant frapper un grand coup, le créateur a voulu honorer Marvel en proposant quelque chose de radicalement diffèrent.

Un autre épisode a également du être mis de côté, celui consacré aux Gardiens de La Galaxie. Car les idées développées par Bradley ressemblaient un peu trop à celles développées dans le prochain long-métrage de la franchise. « J’ai découvert que j’avais accidentellement spoilé une partie des Gardiens de la Galaxie 3. J’ai trop de respect pour le travail et le génie de James Gunn. Je suis donc rentré chez moi, j’ai ouvert une bière et je me suis remis à la planche à dessin. Je vous assure, ça va être un film incroyable » témoigne ainsi Bradley.

Dans deux jours, la série se dévoilera enfin au grand public. D’après les premiers retours dithyrambiques, le format brille par son innovation, son ton et son graphisme. What if… ? mettra en scène des personnages étonnants comme Captain Carter, Party Thor ou encore T’Challa. Marvel espère que le public adhérera à ce nouveau projet aussi bien qu’à Loki ou encore WandaVision. Résultat des courses dans quelques jours !

