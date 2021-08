What if… ? : la série Marvel pourrait déboucher sur de nouveaux spin-off en live action

Brad Winderbaum, le producteur exécutif de What if… ? laisse entendre que la série pourrait déjà donner naissance à de nombreux films, version live-action.

Alors que la série What if… ? ne sortira que dans quelques jours, le programme semble déjà séduire les critiques. Depuis avant-hier, quelques chanceux ont pu visionner les premiers épisodes, ne tarissant pas d’éloges sur ce nouveau projet animé estampillé Marvel. Et déjà en coulisses, on pense au futur. Outre le studio d’animation créé pour développer le genre, les producteurs planchent déjà sur de potentielles retombées du programme. Ainsi, What if… ? pourrait donner naissance à plusieurs spin-off en live action. C’est en tout cas ce que laisse entendre Brad Winderbaum, producteur exécutif de la série.

What if… ? présage de nombreuses retombées dans le MCU – Crédit : Marvel Studios

En exploitant de nouveaux arcs narratifs, What if… ? apporte un nouvel éclairage sur le MCU. Dès lors, des suites avec des comédiens de chair et d’os sont largement possibles. Reste à savoir quand et comment, étant donné le planning ultra chargé de Marvel pour les trois prochaines années.

What if… ? : la série amorce déjà de nouveaux projets pour le MCU

« Quasiment toutes les histoires de la bande-dessinée What if…? se sont retrouvées dans la continuité de l’univers Marvel Comics. Je suis certain que la même chose peut se produire du côté cinématographique » annonce ainsi Winderbaum. « Nous voulions des histoires courtes de 30 minutes mais on peut largement envisager de nouveaux chapitres avec les personnages introduits à l’écran. J’espère que nous assisterons à la naissance de nouveaux projets autour de ces chronologies alternatives » ajoute également le producteur exécutif.

Pour l’heure, la première saison de What if… ? comptera un total de 9 épisodes au lieu des 10 initialement prévus. « Nous avons du repousser un épisode pour la seconde saison. Comme beaucoup, nous sommes victimes des impacts liés à la crise sanitaire » commente Winderbaum. Cela permettra d’équilibrer chaque saison, avec une durée semblable.

Pourtant chaque épisode n’aura pas la même durée. Si la majeure partie sera déclinée en format de 30 minutes, certains seront finalement bien plus courts. Tout cela est également une simple question de budget pour le studio. Si le public adhère et fait de What if… ? un succès populaire, les choses pourraient donc encore évoluer dans un avenir proche. Rendez-vous le 9 aôut prochain pour enfin découvrir ce projet d’envergure.

Source : CBR