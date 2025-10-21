WhatsApp dégaine une nouvelle arme contre le spam, un coup d’épée dans l’eau ?

Vous recevez constamment des messages indésirables sur WhatsApp ? Pour y remédier, Meta teste un dispositif qui restreint le nombre de messages qu’un compte peut envoyer à des contacts inconnus n’ayant pas répondu. Une fonctionnalité qui risque toutefois de se heurter à la malice des spammeurs.

A notre grand désarroi, WhatsApp est devenu un terrain fertile pour le spam. Entreprises insistantes, pirates malveillants, escrocs et bots pullulent sur la célèbre application de messagerie qui tente tant bien que mal d’y remédier. Conscient que ce fléau irrite de plus en plus les utilisateurs, Meta s’apprête ainsi à tester un nouveau dispositif.

Celui-ci permettra de limiter le nombre de messages qu’un compte peut envoyer à un contact inconnu qui ne daigne pas lui répondre. Il y aura un quota mensuel qui sera remis à zéro en cas de réponse du destinataire. Lorsque la limite approchera, un avertissement surgira pour indiquer le nombre de messages restants avant que les échanges soient bloqués.

Auprès de TechCrunch, Meta explique que cette fonctionnalité sera testée dans plusieurs pays avant de se déployer chez l’ensemble des usagers. Et de préciser que les utilisateurs lambdas ne seront pas affectés puisqu’ils ne devraient pas atteindre ce fameux seuil dont les contours n’ont pas encore été dévoilés.

WhatsApp is testing a way to limit number of messages someone can sending in a month without getting a response to limit spam https://t.co/XWSJPyomz1 — TechCrunch (@TechCrunch) October 17, 2025

WhatsApp : comment lutter efficacement contre le fléau du spam ?

L’idée n’est pas nouvelle. Cela fait en effet un certain temps que Meta songe à déployer un tel dispositif sur WhatsApp, comme nous vous le rapportions dans nos colonnes. Se pose toutefois la question de l’efficacité d’une telle mesure…

Et pour cause, les spammeurs diplômés sont malheureusement bardés de ressources. Malgré ce garde-fou, ils risqueront de continuer à vous inonder de messages en dégainant à l’infini de nouveaux comptes pour contourner la limite. Et quid des groupes et des listes de diffusion qui pourraient permettre aux polluposteurs de contourner les restrictions ?

Lutter contre le spam est une très bonne initiative. Mais au lieu de déployer des fonctionnalités qui semblent facilement contournables, Meta ferait mieux de créer de véritables boucliers. On pense par exemple à la mise en place de processus d’authentification plus robustes ; lesquels pourraient permettre d’empêcher la création de comptes multiples dédiés au spam par le même individu ou la même entreprise.

Autre piste, le renforcement de la détection d’actions suspectes (comme l’envoi massif de messages dans un court laps de temps) permettrait de s’attaquer au problème à la racine. Pour mémoire, vous pouvez désormais bloquer un contact inconnu sur WhatsApp sans avoir à ouvrir la conversation. Il vous suffit d’appuyer longuement sur la notification pour le placer sur liste noire.