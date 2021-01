Windows 10X sur un smartphone Lumia 950 XL, c’est possible !

Il y a quelques années, Android et iOS n’étaient pas les deux seuls systèmes d’exploitation sur le marché des smartphones. En effet, Microsoft a longtemps tenté d’étendre sa plateforme Windows sur mobile, sans rencontrer beaucoup de succès.

Cependant, un utilisateur de Twitter a partagé des vidéos de la nouvelle version de Windows, Windows 10X, fonctionnant parfaitement sur un vieux téléphone Lumia 950 XL.

Windows 10X sur smartphone – Crédit : @gus33000 / Twitter

Nous savons que Microsoft se concentre sur l’interface tactile avec son nouveau système d’exploitation, et l’expérience sur le Lumia est presque sans faille. Depuis peu, Windows 10X a fuité et est disponible en téléchargement. Le système d’exploitation devait à l’origine être déployé en 2020, avant de finalement être repoussé à cette année.

Windows 10X fonctionne très bien sur smartphone

Lors de la présentation de Windows 10X, Microsoft avait annoncé que celui-ci était avant tout conçu pour les appareils à deux écrans, tels que le nouvel Asus Zenbook Duo 14 Tiger Lake que nous avons récemment pu tester. Cependant, Microsoft avait par la suite confirmé que Windows 10X serait bien disponible sur les ordinateurs portables à simple écran, et nous évoquions déjà la possibilité de voir des smartphones fonctionner sous cette version.

Hormis quelques bugs, Windows 10X fonctionnel sur le vieux Lumia 950 XL. Cet appareil Lumia avait été dévoilé par Nokia en 2015, et nous l’avions comparé à ses principaux concurrents, l’iPhone 6s Plus et le Galaxy S6 Edge+ de Samsung. L’internaute Gustave Monce a même réussi à faire fonctionner Windows Continuum sur le téléphone, en connectant l’application à son ordinateur portable.

Comme vous pouvez le voir dans les vidéos ci-dessous, le nouveau système d’exploitation a pu parfaitement s’adapter à l’écran de 5,7 pouces du Lumia 950XL. Même la barre des tâches et le nouveau panneau de réglages rapides sont fonctionnels.

Bien sûr, il y a un peu de latence ici et là étant donné l’âge du smartphone et la version encore instable de Windows 10X, mais il est toujours impressionnant de voir un système d’exploitation de bureau fonctionnant correctement sur un téléphone. Une version aussi performante aurait peut-être pu éviter à Microsoft d’enterrer définitivement Windows Phone en 2019.

Source : @gus33000