Windows 11 : cette contrainte détestée pourrait enfin disparaître, un cadre “y travaille”

Les utilisateurs doivent créer un compte Microsoft pour installer Windows 11. Une contrainte que “déteste” Scott Hanselman, vice-président de la communauté des développeurs chez Microsoft. Le cadre, qui assure “travailler dessus”, ouvre ainsi la porte au retour des comptes locaux.

De gros changements se préparent pour Windows 11. Microsoft vient d’annoncer un plan complet pour améliorer l’OS : possibilité de déplacer la barre des tâches, mises à jour moins intrusives, performances plus fluides, Copilot moins envahissant… Les changements annoncés sont prometteurs. Mais l’article de blog ne mentionne pas la fin attendue d’une contrainte décriée par la communauté : l’obligation de posséder un compte Microsoft pour installer Windows 11 sur son PC.

Bonne nouvelle, cela pourrait tout de même évoluer dans un futur proche. Scott Hanselman, vice-président de la communauté des développeurs chez Microsoft, a été interpellé sur X à ce sujet : “Rien sur la suppression de l’obligation de se connecter à un compte en ligne Microsoft juste pour utiliser l’ordinateur ?” demande un internaute. “Oui, je déteste ça. J’y travaille”, lui rétorque le cadre, ouvrant donc la porte à la disparition de cette règle tant critiquée.

Ya I hate that. Working on it — Scott Hanselman 🌮 (@shanselman) March 20, 2026

Windows 11 : vers un retour des comptes locaux ?

Si Hanselman s’est permis cette déclaration, c’est que le retour des comptes locaux est bel et bien envisagée en interne. Ce qui serait un revirement inattendu, tant l’entreprise a œuvré pour les faire disparaître. Pour mémoire, il était initialement possible d’installer Windows 11 avec un simple compte local, comme c’était le cas avec Windows 10. Mais l’éditeur a fini par durcir ses règles.

Désormais, une connexion Internet et un compte Microsoft sont requis dès la première configuration du PC. Une décision vivement critiquée par certains usagers désireux de garder la main sur leurs données et ne pas lier leur machine à un service en ligne. La communauté l’a perçue comme un moyen de verrouiller l’écosystème plutôt que de laisser le choix à l’utilisateur.

Des solutions de contournement ont émergé avant que Microsoft finisse par les neutraliser dans les versions récentes de l’OS. “Nous supprimons les mécanismes connus de création d’un compte local dans l’expérience d’installation de Windows”, a notamment indiqué Microsoft dans un article de blog daté du 6 octobre dernier.

Espérons que la création d’un compte Microsoft au moment de la configuration du PC redevienne une option plutôt qu’une obligation. Malgré le vœu pieux de Scott Hanselman, rien ne garantit que le retour en arrière qu’il évoque sera réellement effectif à terme.