Windows 11 : jouez à ces 69 jeux sans les télécharger, il suffit d’aller sur le Microsoft Store

Windows 11 lance Instant Games qui permet de lancer 69 jeux sans installation depuis le Microsoft Store

Ces jeux sont principalement de petites expériences à la grande rejouabilité

Instant Games est disponible pour une poignée d’utilisateurs et poursuit son déploiement

Windows 11 muscle son jeu depuis plusieurs semaines. Alors que sa prochaine mise à jour majeure révue pour fin 2024 doit booster l’IA, Microsoft lance Instant Games. Le principe est simple, 69 jeux (pour le moment) peuvent être lancés depuis le Microsoft Store, sans installation.

69 jeux en instantané, sans téléchargement, depuis le Microsoft Store

Cette possibilité arrive après une phase de test mais pour le moment, le déploiement n’est pas généralisé à l’ensemble des utilisateurs de Windows 11. Pour en profiter, il faut se rendre dans la partie Arcade du store en ligne puis lancer le titre de votre choix. Ne vous attendez toutefois pas à jouer aux AAA du moment comme sur le Xbox Game Pass. Il s’agit plutôt là de jeux peu gourmands qui permettent d’enchaîner les parties comme avec le traditionnel Solitaire ou le Sudoku.

Instant Games permet donc de profiter de parties rapides de jeux à la grande rejouabilité sans installation sur votre machine. Ce qui est plutôt pratique si vous avez un PC portable peu puissant avec un stockage limité sous Windows 11 Home S, par exemple. Pour rappel, cette version du système d’exploitation ne permet d’installer des applications que depuis le Microsoft Store.

Précisons que cette fonctionnalité ne se repose pas sur le cloud gaming comme le Xbox Game Pass, ce sont deux propositions différentes, encore une fois.

Comme expliqué précédemment, 69 jeux intègrent dès à présent Instant Games et on imagine que dans le futur, Microsoft va enrichir son offre. Si vous voulez jouer en natif, il est évidemment possible d’installer chacun de ces titres sur votre machine.

Est-ce que Instant Games peut prendre auprès des utilisateurs ?

Reste à savoir si la sauce va prendre car on le sait tous, peu de gens passent le temps sur le Microsoft Store. Peut-être ceux qui ont Windows 11 Home S, comme expliqué précédemment. Intégrer Instant Games à des applications comme Skype, Teams ou au Copilot aurait été plus judicieux mais ce n’est que notre avis.

Instant Games représente une étape supplémentaire dans le désir d’expansion de Microsoft en termes de gaming. La firme de Redmond enchaîne les rachats historiques depuis plusieurs mois. Après l’acquisition de ZeniMax, maison mère de Bethesda, le géant s’est offert Activision, rien que ça.