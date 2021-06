Windows 11 : l’une des nouvelles fonctionnalités divise déjà les utilisateurs

Microsoft s’apprête à dévoiler officiellement Windows 11 à l’occasion de sa conférence prévue pour demain, jeudi 24 juin. En attendant, une version de développement de Windows 11 est déjà apparue sur la toile en amont de la présentation. Nous vous avons d’ailleurs déjà récapitulé les nouveautés du prochain système d’exploitation de Microsoft.

De manière générale, la firme de Redmond a tout misé sur un design épuré qui veut améliorer la productivité des utilisateurs. Le design de Windows 11 fait d’ailleurs penser à une interface inspirée de macOS. Les nouveautés les plus marquantes concernent notamment le menu Démarrer, la barre des tâches et les icônes. C’est justement le nouveau menu Démarrer qui ne plaît pas à tout le monde et qui divise déjà les utilisateurs sur les réseaux.

Le nouveau menu Démarrer de Windows 11 ne plaît pas à tout le monde

Le nouveau menu Démarrer du prochain système d’exploitation de Microsoft qui succédera à Windows 10 dont la mort est programmée pour 2025 est très différent des versions précédentes. Il a effectivement la particularité d’être situé par défaut au centre de la barre des tâches. De nombreux utilisateurs n’ont déjà pas hésité à exprimer leur déception et mécontentement sur les réseaux.

Par exemple, un utilisateur de Reddit a déclaré que : « cette version est une blague. C’est à peu près aussi mauvais que leur émulateur Windows 10X. J’espère vraiment que cette version est fausse juste pour déconcerter tout le monde ». Ce n’est pas le seul à être déçu puisqu’un autre internaute a tweeté que : « ce que je déteste le plus dans Windows 11, c’est le menu Démarrer. Surtout le fait que vous ne pouvez pas masquer la section recommandée. Pour être honnête, Windows 10 a un meilleur menu Démarrer que Windows 11 bien que Windows 7 ait le meilleur de tous les temps ».

Quoi qu’il en soit, les utilisateurs pourront facilement remettre le menu Démarrer de Windows 11 à sa place habituelle, à gauche de la barre des tâches. En plus de la nouvelle interface, Windows 11 est bien plus rapide que Windows 10. Cela sera probablement l’un de ses plus gros points forts. Enfin, ce n’est pas encore certain que Microsoft garde le menu Démarrer au centre de la barre des tâches par défaut. Il faut encore patienter jusqu’à demain avant de le découvrir.

