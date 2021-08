Windows 96 : un hommage à Windows 9x qui s’exécute dans un navigateur et qui fait tourner DOOM

Windows 96 n’a jamais existé entre Windows 95 et Windows 98. Cependant, Microsoft avait bel et bien commencé à travailler sur le projet qui était alors surnommé Windows Nashville. Finalement, Windows 96 avait été abandonné pour laisser la place à Windows 97 qui est devenu Windows 98. Néanmoins, cela n’empêche pas Windows 96 de voir le jour aujourd’hui, 25 ans plus tard.

Windows 96 fait tourner DOOM – Crédit : Windows 96

Deux développeurs sont à l’origine de ce projet ambitieux. Ils ont créé Windows 96 en JavaScript qui s’exécute entièrement dans un navigateur web. Vous pouvez l’essayer vous-même en cliquant sur ce lien. Le site est gratuit et vous n’avez rien à télécharger lorsque vous utilisez ce Windows 96 créé par des fans.

Windows 96 est le successeur spirituel de Windows 93

Ce Windows 96 va sûrement plaire aux fans des versions classiques de Windows. D’ailleurs, ces derniers ne vont pas tous apprécier le nouveau Windows 11 que vous ne pourrez pas installer sur un PC incompatible à cause de Microsoft. Selon les créateurs, « Windows 96 est un système d’exploitation Web qui émule l’interface utilisateur de Windows 9x. Le site a été créé par deux personnes lors d’une représentation théâtrale à l’école et il a été inspiré par windows93.net ».

Nous vous avions déjà présenté la version de Windows 93 qui s’exécutait aussi en ligne il y a quelques années. Windows 96 reprend donc le même principe avec un peu plus de modernité. Il faut d’ailleurs rappeler que Windows 96 reste avant tout une parodie. Vous pouvez ouvrir le menu Démarrer, les documents, la corbeille et autre, mais ce n’est pas tout.

Installer et jouer à DOOM dans Windows 96, c’est possible

En effet, vous pouvez aussi utiliser un gestionnaire de paquets façon Linux pour installer des programmes et des applications. Il y a par exemple la version shareware de DOOM, la démo de Half-Life : Uplink et même Windows 95 que vous pouvez émuler avec DOSBox. Les deux développeurs ont donc à leur tour réussi le fameux défi « Can it run DOOM ? ». Récemment, un hacker a joué à DOOM sur une ampoule connectée IKEA à 10 euros.

Vous pouvez ainsi exécuter Windows 95 qui est un véritable système d’exploitation à l’intérieur de Windows 96 qui est un faux OS, le tout à l’intérieur de Google Chrome. C’est un peu le même principe que le mod de Minecraft qui permet d’émuler Windows 95 et de jouer à DOOM sur un PC en bloc dans le jeu.

