Xbox Free Play Days : quatre jeux à tester gratuitement ce weekend

Xbox annonce le retour de ses Free Play Days, l’événement qui permet de profiter gratuitement de jeux populaires pendant un temps limité.

© Xbox

Jouez gratuitement ce weekend sur Xbox avec les Free Play Days

Du 29 janvier au 1er février 2026, les détenteurs d’une Xbox Series X/S ou d’une Xbox One pourront télécharger et jouer à quatre titres variés, sans obligation d’abonnement au Game Pass ni engagement supplémentaire.

Cette opération offre une excellente occasion de découvrir des univers différents, qu’il s’agisse de jouer en solo ou en multijoueur. Il suffit de se rendre sur le Xbox Store, de sélectionner les jeux concernés et de les installer pour profiter pleinement de l’expérience pendant tout le week-end. Les sauvegardes seront conservées, permettant de reprendre l’aventure si vous décidez d’acheter un des titres par la suite.

Les jeux à découvrir gratuitement ce weekend

Dead by Daylight: Special Edition vous plonge dans un jeu d’horreur multijoueur asymétrique où un tueur traque quatre survivants, mêlant tension et stratégie pour échapper à la mort.

Dans Fallout 76, un RPG multijoueur signé Bethesda, vous explorerez un vaste monde post-apocalyptique riche en contenu et en quêtes évolutives.

For Honor est un jeu d’action tactique à la troisième personne où samouraïs, vikings et chevaliers s’affrontent dans des combats intenses et stratégiques. Vous devrez affronter d’autres joueurs pour dominer le champ de bataille.

Dans Grounded 2, poursuivez l’aventure coopérative en version miniaturisée, survivez dans un jardin hostile et découvrez ses secrets tout en collaborant avec vos amis.

Cette collection variée englobe une multitude de genres, allant du suspense terrifiant aux jeux de rôle immersifs, sans oublier l’action stratégique et la survie collaborative. Elle propose donc une option pour chaque catégorie de joueur.

Source : La Crème du Gaming