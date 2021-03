Xbox : Microsoft prévoirait de racheter Konami et Sega pour inonder le Japon

Phil Spencer avait déjà annoncé la couleur il y a quelques mois, Xbox compte bien poursuivre sa stratégie d’acquisition de studios et d’éditeurs. C’est un fait, Microsoft capitalise fortement sur son écosystème plutôt que sur la vente de consoles. Ainsi, pour accroître la compétitivité du Game Pass, le chemin le plus rapide est de racheter des studios pour alimenter l’offre de services. Après le rachat retentissant de Bethesda, Xbox pourrait bien tenter d’ajouter Konami et Sega à son écosystème. Le but serait de gagner du terrain au Japon, où la Xbox est très peu présente avec l’écrasante domination de PlayStation et Nintendo.

Xbox : Sega et Konami pour gagner des parts de marché au Japon?

Microsoft voit grand. Par l’intermédiaire de Phil Spencer, Xbox affirme de plus en plus ses ambitions sur le marché du jeu vidéo. Le rachat de Bethesda pour 7,5 milliards de dollars n’était qu’un début pour Microsoft, qui compte bien continuer sur sa lancée. D’après les informations de l’insider @astaranx sur Twitter, Xbox serait en train d’étudier un rachat de Sega et Konami. Le but principal de ce ou ces rachats serait de renforcer la position de Xbox au Japon. En effet, Xbox a depuis longtemps essayé de pénétrer ce marché, jusqu’ici sans grand succès.

En effet, Xbox est actuellement très en retrait sur le sol nippon. A titre d’exemple, en se basant sur les chiffres de la dernière semaine de février 2021 en provenance de VGChartz, Xbox a vendu 1 508 Xbox Series X/S, et 10 Xbox One, contre 3 249 PS4, 33 792 PS5 et 78 134 Nintendo Switch. Microsoft a donc vendu 1 518 consoles sur un total de 115 175, soit un peu plus d’1% de parts de marché sur cette semaine de référence au Japon. Ainsi, le rachet d’un gros studio japonais pourrait être une solution rapide pour gagner du terrain sur ce marché clé du jeu vidéo.

Sega et Konami seraient des ajouts de choix pour l’écosystème Xbox

La démarche semble logique en ce qui concerne Sega, qui a très souvent été associé à Microsoft depuis quelques temps. Les indices d’un rapprochement entre Sega et Microsoft ne sont d’ailleurs pas une nouveauté, et existent depuis plusieurs années. D’autant plus que Sega connait un déclin notable sur le marché du gaming depuis un certain temps maintenant.

En revanche, pour Konami, l’information est plus surprenante. En effet, de récentes informations indiquent un possible reboot exclusif PlayStation de Silent Hill, saga culte appartenant à Konami. Mais rien n’est impossible, et l’histoire récente le prouve. Sony a récemment obtenu l’exclusivité temporaire de Death Loop et Ghostwire Tokyo, deux jeu Bethesda. Cela n’a pas empêché Xbox de racheter Zenimax Media, et donc Bethesda.

Microsoft semble bien décidé à poursuivre sa politique d’acquisition, comme l’avait déclaré Phil Spencer. Cette stratégie possède l’avantage d’alimenter le Game Pass rapidement avec des jeux de qualité. Mais Phil Spencer a confirmé que l’objectif sera également de sortir des exclusivités Xbox et PC. Alors que le Game Pass s’est taillé un fauteuil de leader dans le secteur du jeu-service et du cloud gaming, Xbox va donc également capitaliser sur le front des jeux exclusifs, qui font le succès de PlayStation depuis plusieurs générations de consoles.

