Xbox série S : ce projet Kickstarter en fait une console presque portable

L’idée de faire d’une Xbox une console portable n’a rien de nouveau. En 2016, nous vous parlions déjà de Eddie Zarick qui avait réalisé un projet similaire : transformer une Xbox One S pour lui donner des allures de PC portable. La firme de Redmond a, elle-même, évoqué le sujet à plusieurs reprises ces 10 dernières années.

Crédit : UPspec Gaming

Cette fois-ci, c’est la startup UPspec Gaming qui a créé un écran, nommé xScreen, qui s’attache à l’arrière de la console tout en gardant le look d’origine. Il s’agit d’une dalle IPS de 11,6 pouces en 1080p qui ne nécessite pas de câble d’alimentation supplémentaire et qui dispose de haut-parleurs stéréo intégrés. Le résultat est tout simplement bluffant, à un tel point que l’on pourrait croire qu’il s’agit d’un accessoire officiel de la console.

Une console plus transportable que portable

Si vous pensiez déjà jouer dans le bus ou le métro au dernier Halo, ou au prochain Fable, ce n’est pas encore pour tout de suite. En effet, le projet consiste à ajouter un écran à la console et se passer de télévision, mais il ne dispose pas de batterie interne. Ce qui fait que la console est toujours dépendante d’une prise secteur pour fonctionner.

Néanmoins, la présence d’un écran indépendant offre de nouvelles possibilités à la console. Il permet de pouvoir jouer à votre jeu préféré tout en suivant la finale de l’Euro sur votre écran de salon, organiser un face à face à la manière des bornes d’arcades japonaises ou simplement d’emmener votre console chez un ami et retrouver les joies du multijoueur « physique ».

Car si les jeux récents proposent bien souvent un mode multijoueur au travers de serveurs, on en oublie rapidement les joies des soirées jeux vidéo avec des amis, côte à côte sur le canapé du salon ou assis sur le bord du lit.

Il est également possible à l’aide d’un transformateur 12V – 220V de jouer directement dans votre voiture (à la condition d’être passager, et ce même si la voiture dispose d’un pilotage automatique). Attention cependant à choisir un modèle capable de fournir suffisamment de puissance de façon constante. Sachant qu’une console moderne consomme jusqu’à 200W, mieux vaut prévoir un transformateur capable de fournir un peu plus.

Un projet largement financé un mois avant la fin

La date de fin du projet Kickstarter est prévue pour le 6 août 2021. Sur les 9739 dollars nécessaires à sa réalisation, l’entreprise a récolté 37 280 dollars à l’heure où nous écrivons l’article. L’écran devrait coûter 249 dollars soit un peu moins de 200 euros.

Pour les plus rapides d’entre vous, le xScreen est disponible pour un peu plus de 150 euros limité à 200 exemplaires avec en bonus des attaches vertes aux couleurs de Kickstarter. L’expédition des commandes se fera quant à elle en janvier 2022.

Source : comicbooks