Xbox : télécharger des jeux depuis n’importe quel store, comme sur PC, bientôt possible ?

Imaginez pouvoir acheter vos jeux Xbox partout, et pas seulement sur le Microsoft Store. C’est exactement ce que Phil Spencer, le patron du groupe, propose : ouvrir la Xbox à des boutiques tierces. Cette idée, inspirée par les récentes ouvertures dans le monde du mobile et encouragée par les régulations européennes, pourrait bouleverser notre façon de jouer.

Xbox : vers la fin du monopole du Microsoft Store ?

Pendant des années, si vous aviez une console, vous étiez coincé avec son magasin exclusif. PlayStation a son PlayStation Store, et Xbox, son Microsoft Store (en plus du Xbox Game Pass, bien sûr). Mais Spencer, en regardant l’évolution récente, comme l’ouverture d’iOS à d’autres magasins d’applications, se dit pourquoi pas Xbox ?

L’objectif de Spencer est clair : démolir les murs invisibles qui nous enferment dans un seul écosystème. En tant que vétéran de Microsoft, il sait bien l’importance de la liberté de choix, comme c’est le cas sur PC, où on peut acheter ses jeux partout. Il pense que les joueurs sur console méritent la même liberté. Et il a raison.

Cette ouverture ne serait pas juste une victoire pour la liberté de choix. Elle pourrait aussi rendre la Xbox plus attirante comparée à la PlayStation, surtout pour les indécis entre les deux. Avec plus d’options d’achat, la console deviendrait un terrain de jeu encore plus grand et diversifié. De plus, pour les développeurs, c’est une aubaine : plus de magasins signifie plus de visibilité et potentiellement, plus de ventes. Cela pourrait inciter plus de créateurs à développer sur Xbox Series, enrichissant l’écosystème avec de nouveaux jeux et expériences.

En admettant que Phil Spencer réalise sa vision, il pourrait non seulement changer la façon dont nous achetons nos jeux sur Xbox, mais aussi intensifier la compétition avec Sony. Dans ce scénario, les joueurs sont les véritables gagnants. C’est une idée audacieuse qui pourrait bien être le début d’une nouvelle ère pour le jeu sur console.

Source : Polygon