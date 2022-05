Xiaomi Band 7 : le nouveau bracelet connecté arrive le 24 mai 2022 avec un écran plus grand

Xiaomi a officiellement annoncé l’arrivée de son prochain bracelet connecté le 24 mai prochain. Le Xiaomi Band 7 succèdera directement au Xiaomi Mi Band 6, et devrait cette année utiliser un écran sensiblement plus grand.

Le 24 mai prochain, Xiaomi introduira en Chine une nouvelle génération de smartphones Redmi Note 11T qui misera tout sur les performances, mais également un nouveau bracelet intelligent, le Xiaomi Band 7.

Xiaomi Band 7 – Crédit : Xiaomi

Alors que l’annonce officielle est programmée pour dans quelques jours, Xiaomi a déjà entièrement levé le voile sur le design de son prochain bracelet connecté. Comme le dévoilent deux images partagées sur Weibo, le Xiaomi Band 7 va utiliser un écran plus grand que son prédécesseur, mais surtout plus large.

Cela confirme donc les fuites précédentes, qui indiquaient que le nouvel écran aurait une définition de 192 x 490 pixels, contre 152 x 486 pixels pour le Mi Band 6. On aura donc droit à 40 pixels de plus en largeur, et 4 pixels de plus en longueur.

Quelles caractéristiques techniques pour le Xiaomi Band 7 ?

D’après les images du bracelet partagées par Xiaomi, il semble que la bande en caoutchouc soit légèrement plus large sur cette génération à cause de l’écran plus grand. Cette taille revue à la hausse permettra vraisemblablement à Xiaomi d’utiliser une batterie de 250 mAh, deux fois plus grosse que sur la génération précédente qui n’utilisait qu’un accumulateur de 125 mAh.

Cette augmentation de la batterie devrait également permettre à Xiaomi d’utiliser pour la première fois un mode Always-On Display. Il permettra aux utilisateurs de lire l’heure sur leur bracelet même lorsque l’écran est éteint. On s’attend également à ce que Xiaomi introduise de nouveaux modes pour le sport.

Quoi qu’il en soit, nous devions bientôt en savoir plus au sujet des fonctionnalités du prochain Xiaomi Band 7, et non Mi Band 7, puisque le fabricant chinois a décidé d’abandonner l’année dernière le « Mi » de ses produits. Pour rappel, le bracelet sera officialisé en Chine le 24 mai prochain, mais comme c’est souvent le cas, il faudra attendre encore quelques semaines avant de le voir arriver chez nous en France.