Xiaomi étoffe sa gamme auto et prépare son arrivée en Europe

Après la SU7, Xiaomi prépare une offensive automobile d’envergure, avec de grands SUV familiaux et des modèles sportifs ultra-performants pour séduire un public bien plus large.

Xiaomi accélère dans l’automobile avec trois nouveaux modèles en préparation

Longtemps associé aux smartphones et à l’électronique grand public, Xiaomi confirme qu’il ne s’agit plus d’un simple outsider dans l’automobile. Fort du démarrage remarqué de sa première berline électrique, le constructeur chinois prépare déjà une offensive beaucoup plus large.

D’après des informations relayées par les médias chinois, Xiaomi travaille actuellement sur trois modèles afin d’élargir rapidement son catalogue.

Le YU9, SUV familial de 5 mètres

Le premier, baptisé YU9 en interne, se positionne sur le créneau des grands SUV familiaux. Avec plus de cinq mètres de long et une configuration à six ou sept places, il adoptera une motorisation hybride rechargeable afin de répondre aux attentes des conducteurs effectuant de longs trajets. Ce modèle vise clairement les références premium du marché chinois, en misant sur l’espace, le confort et l’autonomie.

Le YU7 GT, vitrine technologique et sportive

Le second véhicule, le YU7 GT, s’annonce comme le plus spectaculaire de la future gamme. Dérivé du SUV YU7, il reprend une architecture ultra-performante inspirée de la SU7 Ultra, avec une puissance annoncée largement supérieure à 1 000 chevaux grâce à une configuration à trois moteurs. Les performances seraient au rendez-vous, avec des accélérations dignes des meilleurs modèles sportifs du segment.

Ce SUV a déjà été aperçu en phase de mise au point sur le Nürburgring, équipé de composants haut de gamme, dont des pneus développés spécifiquement pour Xiaomi et un système de freinage carbone-céramique. Le constructeur va jusqu’à s’associer officiellement au célèbre circuit allemand, un signal fort envoyé aux amateurs de conduite sportive. Ce YU7 GT pourrait être le premier modèle choisi pour l’arrivée de Xiaomi en Europe, où il affronterait directement les versions les plus musclées des SUV électriques existants.

Une SU7 L tournée vers le haut de gamme

La troisième nouveauté au programme : la SU7 L. Il s’agit d’une déclinaison allongée de la berline électrique qui vise un public plus exigeant, à la recherche d’espace et de prestations premium. Grâce à un empattement étendu et une longueur dépassant les cinq mètres, elle promet un confort accru aux places arrière. La technologie embarquée, la recharge ultra-rapide et l’assistance à la conduite avancée feront partie de son arsenal, afin de rivaliser avec les grandes berlines de direction.

Cap sur l’Europe dès 2027

Xiaomi prévoit une implantation européenne à partir de 2027 et prépare déjà le terrain avec l’ouverture de points de vente, des essais grandeur nature en Allemagne et la mise en place d’équipes de recherche locales. Reste un défi majeur : l’impact des droits de douane européens sur les véhicules chinois, qui pourrait sérieusement alourdir la facture et compliquer le positionnement tarifaire de ces futurs modèles.

Source : Mac4ever