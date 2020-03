Xiaomi Mi 10 Lite : un smartphone léger, performant et pas cher

Après Huawei et ses P40 hier, c’est au tour de Xiaomi de présenter sa nouvelle collection de smartphones pour 2020. À la différence de son compatriote chinois, Xiaomi a l’avantage de pouvoir profiter des services Google et donc d’une expérience Android complète et aisée à appréhender.

La nouvelle gamme Xiaomi est composée de trois smartphones : le Mi 10, le Mi 10 Pro et le Mi 10 Lite. On conserve donc la même organisation qu’en 2019 et ses Mi 9, bien que le 9 Pro ne soit pas parvenu jusqu’à nous, mais à des tarifs moins avantageux. Xiaomi semble vouloir se défaire de son carcan « pas cher » qu’il le caractérise depuis ses débuts, sans que cela n’ai jamais entaché la qualité de ses produits. Côté smartphones, c’est en tout cas criant avec les Mi 10.

Si le Mi 9 avait été lancé à 499 € l’an dernier, son successeur, le Mi 10, grimpe à 799 €. 300 € de différence, on n’est plus dans l’augmentation, mais dans le virage tarifaire. Le Mi 10 Pro, quant à lui, tutoie les 1000 €. Affiché à 999 €, il est donc plus cher qu’un P40 Pro et n’est qu’à 10 € du Galaxy S20+.

Seul le Mi 10 Lite limite son inflation et ne prends que 50 € comparé au Mi 9 Lite, à 399 €.

Un téléphone grand et léger à la fois

Le Mi 10 Lite était d’ailleurs la grande nouveauté de la présentation en ligne de Xiaomi. Le constructeur avait déjà détaillé les deux autres lors d’un rendez-vous chinois en février dernier.

Ce « one more thing », pour paraphraser Steve Jobs, concentre encore l’ADN de Xiaomi, étant un modèle proposant des prestations poussées pour un tarif abordable. Avec lui, on peut d’offrir un smartphone 5G pour moins de 400 €.

Et ce n’est pas parce qu’il est plus abordable que les autres Mi 10 que son design a été mis de côté. C’est même tout l’inverse. Xiaomi s’évertue ici à proposer un appareil de grande taille (6,57 pouces tout de même) dans un châssis de 7,98 mm d’épaisseur et pour seulement 192 grammes sur la balance. Et le constructeur de paraphraser le « Light is right » de Colin Chapman en caractérisant son Mi 10 Lite par un « Lite is light ».

Le choix du Snapdragon 765G, 5G et taillé pour le jeu

Le grand écran de 6,57 pouces exploite une dalle Amoled avec capteur d’empreinte sous l’écran. Elle adopte la technologie TrueColor, à savoir que sa colorimétrie devrait être « optimisée », selon la firme chinoise. À l’intérieur, on trouve le tout nouveau Snapdragon 765G de Qualcomm, une puce 5G de milieu de gamme plus abordable que le 865 boudé par quelques constructeurs pour son prix élevé.

Affublé du suffixe G, ce processeur est optimisé pour le gaming avec une puce graphique surcadencée (10% de perfs en plus) et les fonctions de Snapdragon Elite Gaming (chargement accéléré, fluidité améliorée, latence diminuée). Bref, un processeur intéressant sur lequel Google pourrait même jeter son dévolu pour ses Pixel 5.

La partie photo est elle aussi complète avec quatre capteurs rassemblés dans un module rectangulaire à l’arrière. Encore peu de détails ici, mais son capteur principal est de 48 mégapixels. En frontal, on a accès à un capteur goutte d’eau de 16 mégapixels.

Pour animer l’ensemble, Xiaomi installe une batterie de 4160 mAh, soit suffisamment importante sur le papier pour atteindre les deux jours d’autonomie. À vérifier lors du test. Une charge rapide de 20 Watts vient parfaire le tableau. Le Mi 10 Lite sera disponible en 64 ou 128 Go.