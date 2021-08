Xiaomi Mi Pad 5 : une tablette axée sur la productivité avec un stylet, un clavier et 8 haut-parleurs

Près de 3 ans après la sortie de la Mi Pad 4, Xiaomi va enfin sortir une nouvelle série de tablettes le 10 août prochain. On sait désormais que celle-ci aura tout pour concurrencer les iPad Pro d’Apple ainsi que les Galaxy Tab S7 de Samsung.

Xiaomi Mi Pad 5 – Crédit : Xiaomi

D’après les premières affiches officielles de Xiaomi, nous savons désormais que la Mi Pad 5 sera compatible avec les stylets, comme c’est déjà le cas de ses principales concurrentes. On apprend également que les tablettes, qui devraient être au nombre de trois, seront compatibles avec des accessoires externes comme des claviers.

L’arrivée des claviers sur les tablettes de Xiaomi est une bonne nouvelle, puisque cela pourrait permettre aux utilisateurs de les utiliser comme des ordinateurs portables. Enfin, Xiaomi a annoncé aujourd’hui que la tablette serait équipée de 8 haut-parleurs, alors que ses concurrentes n’en ont habituellement que 4. Ainsi, on retrouvera probablement deux haut-parleurs sur chaque bordure de la tablette, ce qui pourrait offrir une expérience audio hors normes.

La Mi Pad 5 devrait arriver en France

Comme nous l’avions appris le mois dernier, les Xiaomi Mi Pad 5 devraient être vendues sur différents marchés à l’échelle mondiale, et pourraient ainsi débarquer en France. En effet, le leaker @xiaomiui avait déclaré que le modèle le plus abordable, au nom de code « nabu », allait bien être commercialisé en dehors de la Chine. Pour l’instant, on ne sait pas si les modèles les plus onéreux seront ou non commercialisés ici.

Alors que la présentation officielle des tablettes aura lieu dans seulement deux jours, la fiche technique des Mi Pad 5 et Mi Pad 5 Pro est toujours relativement secrète. Nous savons qu’une des tablettes sera propulsée par un Snapdragon 860, et un autre par un Snapdragon 870. De plus, une des tablettes devrait offrir un écran IPS 2K 120 Hz et une recharge rapide de 22.5 W. À l’arrière, on retrouvera une configuration à deux caméras avec un capteur principal de 12 MP.

Les Xiaomi Mi Pad 5, Mi Pad 5 Pro et Mi Pad 5 (Lite ?) seront présentées le 10 août aux côtés du Xiaomi Mi MIX 4, le premier smartphone du fabricant chinois à être équipé d’une caméra sous l’écran. Nous avions d’ailleurs ce matin pu découvrir son design juste avant son lancement.

Source : @TechnoAnkit1