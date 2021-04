Xiaomi va concurrencer l’iPad Pro d’Apple avec sa tablette Mi Pad 5 Pro

Xiaomi va bientôt faire revenir sa gamme de tablettes Mi Pad, après 3 ans d’interruption. La Mi Pad 4 était une tablette milieu de gamme sortie en 2018. Xiaomi préparerait actuellement non pas une, mais deux successeurs.

Selon le célèbre leaker Digital Chat Station, Xiaomi va bientôt dévoiler les Mi Pad 5 et Mi Pad 5 Pro. Cette dernière aura la lourde tâche de concurrencer l’iPad Pro d’Apple.

Concept Mi Pad 5 – Crédit : MJDILI

Xiaomi a lancé il y a une semaine quatre nouveaux smartphones qui seront prochainement disponibles en France. Il s’agit des Mi 11 Lite, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i et Mi 11 Ultra. Il y a quelques années, Xiaomi était également très présent dans le marché des tablettes.

Le fabricant chinois s’apprête à sortir deux tablettes, qui viendront chacune concurrencer les iPad et les iPad Pro. La première se veut milieu de gamme avec un processeur Dimensity 1200, tandis que la version la plus onéreuse embarquera un Snapdragon 870 de Qualcomm, tout comme le récent Mi 11i. Il s’agit d’une puce 5G haut de gamme, qui est plus puissante que le Snapdragon 865 de l’année dernière, mais moins que le nouveau Snapdragon 888.

Que sait-on des Mi Pad 5 et 5 Pro ?

Selon un nouveau de MyDrivers, le Mi Pad 5 Pro aura un écran LCD 2K de 11 pouces qui peut gérer un taux de rafraîchissement de 144 Hz, tandis que le modèle ordinaire devra se contenter d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz est également mentionné, ce qui correspondrait au récent Mi 11. Les tablettes fonctionneront apparemment sur un système MIUI for Pad qui est similaire à l’OS du nouveau Mi Mix Fold, présenté la semaine dernière.

On s’attend également à ce qu’elle supporte le mode PC portable, qui avait été présenté en même temps que le Mi Mix Fold. Côté photo, les tablettes pourraient utiliser deux capteurs de 20 MP et 13 MP. Enfin, la tablette serait assez fine avec une épaisseur d’environ 8 mm et un poids d’environ 500 grammes.

Pour l’instant, il est difficile de dire avec précision quand les deux tablettes arriveront sur le marché et si celles-ci seront disponibles en France. D’après Digital Chat Station, elles pourraient arriver aux alentours du mois prochain.

Source : MyDrivers