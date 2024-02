Xiaomi SU7 : le constructeur vise 20 millions de ses clients pour sa voiture électrique

La Xiaomi SU7 est présentée cette semaine au MWC 2024 et le fabricant de smartphones révèle sa stratégie pour sa première voiture électrique. Xiaomi vise les utilisateurs de ses smartphones premium, en pariant sur l’intégration d’HyperOS entre le téléphone et la voiture.

Cette semaine se déroule à Barcelone le Mobile World Congress ou MWC 2024 pour les intimes. Xiaomi y présente sa première voiture électrique, la SU7. Cette berline électrique propose une fiche technique alléchante, mais le fabricant de smartphones réussira-t-il cette tentative de diversification dans un secteur où la concurrence est déjà rude ? C’est précisément grâce à ses smartphones qu’il compte tirer son épingle du jeu.

Xiaomi vise les utilisateurs de ses smartphones comme acheteurs de la SU7

Weibing Lu, président du groupe Xiaomi, déclarait à CNBC avant la présentation du MWC 2024 : “Nous pensons que c’est un bon point de départ pour nous dans le segment [automobile] haut de gamme, car nous avons déjà 20 millions d’utilisateurs premium en Chine avec le smartphone“. Autrement dit, la nouvelle voiture électrique vise avant ceux qui sont déjà clients de Xiaomi.

En effet, avec le Xiaomi 14 et sa variante Ultra également présentés au MWC 2024, le constructeur de smartphones repart de 0 pour son système d’exploitation. MIUI est mort, vive HyperOS ! Seuls certains smartphones accueilleront le nouvel OS mobile de Xiaomi. C’est notamment le cas de ses nouveaux fleurons. Mais quel rapport avec la voiture électrique ?

La SU7 accueillera aussi HyperOS. C’est la promesse de synergies entre les smartphones de la marque et son véhicule. Plus besoin d’installer Android Auto, HyperOS offrira la même chose et bien plus encore. Reste à voir si les fonctionnalités en valent véritablement la chandelle, mais de la même manière qu’Apple, Xiaomi veut développer un écosystème ambitieux. La marque chinoise espère maintenant que ses clients en seront conscients, les amenant à acheter le véhicule.

Xiaomi continue de monter en gamme avec la berline SU7

La déclaration de Weibing Lu révèle également que Xiaomi vise rien de moins que le haut de gamme avec la SU7. Jusqu’ici, le prix de la voiture n’a pas été révélé. Toutefois nous avions déjà des indices. Sur le réseau social chinois Weibo, Lei Jun avait annoncé qu’il faudrait compter sur un prix de départ avoisinant les 500 000 yuans, c’est-à-dire à peu près 64 300 euros. Il s’agit toutefois du prix pressenti en Chine, en France il pourrait se révéler plus salé avec les taxes.

C’est le destin, le lancement de la SU7 coïncide avec l’arrêt du projet de voiture d’électrique d’Apple. Ironie du sort, Lei Jun, le fondateur de Xiaomi, a déclaré avoir été inspiré par Steve Jobs pour ce projet. Le fabricant de smartphones chinois a réussi à aboutir à un modèle viable en s’associant avec le constructeur automobile BAIC Off-Road. Le plus dur reste maintenant à faire : trouver des clients