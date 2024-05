YouTube TV : chaînes, prix, fonctionnalités, abonnement, tout savoir

YouTube TV est un service d’IPTV américain qui permet d’accéder à des émissions de TV en direct, ainsi que des vidéos à la demande. Vous souhaitez savoir quelles sont les chaînes et fonctionnalités disponibles sur le service, ou encore comment en profiter depuis la France ? On vous explique tout !

Depuis 2017, la plateforme YouTube TV de Google a rejoint la grande constellation de plateformes de streaming vidéo. Ce service, exclusivement disponible aux USA, vous permet de regarder les chaînes de la TV américaine en direct, et propose également des films et émissions YouTube à la demande. Il est par ailleurs possible de s’abonner à de nombreux canaux pour profiter de programmes supplémentaires. La plateforme propose de ce fait une offre à peu près similaire à son concurrent Hulu With Live TV.

À l’heure où les services américains de TV câblée sont sur le déclin et que les distributeurs virtuels de programmes vidéo multicanaux (vMVPD) ont la cote, comme le démontre ce rapport de Leichtman Research Group, Google a fait le bon choix en proposant un service de streaming vidéo, plus en phase avec la tendance actuelle. En effet, et bien que le prix de YouTube TV ait augmenté en 2023, le nombre d’abonnés n’a quant à lui cessé de croître. Le service, disponible sur l’ensemble du territoire des États-Unis depuis 2019, compte aujourd’hui plus de 8 millions d’abonnés.

Vous souhaitez en savoir plus à propos de ce service d’IPTV américain ? Nous avons justement réuni dans ce guide, tout ce qu’il y a à savoir à propos de YouTube TV : contenus, prix, fonctionnalités. Bien que le service ne soit pas disponible dans nos contrées, nous vous partageons également en fin de guide une astuce pour vous permettre d’en profiter en France.

📺 Quels contenus et chaînes propose YouTube TV ?

YouTube TV vous permet d’accéder à plus de 100 chaînes américaines depuis une seule et même interface, via son service d’abonnement de base. Parmi elles, on peut évidemment compter les quatre principaux diffuseurs américains : ABC, NBC, CBS et Fox. On retrouve également AMC, la chaîne à l’origine de séries à succès comme The Walking Dead, ou encore Better Call Saul. Mais aussi la chaîne Adult Swim qui diffuse essentiellement des dessins animés à l’instar de Rick et Morty.

Les chaînes BBC, Comedy Central, Cartoon Network, Disney, ESPN ou National Geographic, pour ne citer qu’elles, sont également au programme. La liste complète des chaînes incluses peut être consultée directement sur le site. Autrement, vous pouvez opter pour le Plan espagnol, qui n’inclut quant à lui qu’une trentaine de chaînes espagnoles.

Vous avez également la possibilité de souscrire au NFL Sunday Ticket qui vous permet de suivre les matchs de la NFL hors marché diffusés le dimanche, soit plus de 160 matchs par saison. Notez que vous pouvez souscrire cette option en supplément, ou comme un abonnement unique sans YouTube TV.

YouTube TV vous laisse la possibilité de masquer les chaînes qui ne vous intéressent pas. Vous disposez en ce sens d’une interface personnalisée, et épurée en fonction de vos préférences. Par ailleurs, des recommandations de films et d’émissions vous sont proposées en fonction de vos habitudes de visionnage. Vous pouvez également accéder à des contenus disponibles à l’achat ou à la location sur YouTube.

Étant donné que YouTube TV propose essentiellement des chaînes en direct, vous devrez nécessairement composer avec les coupures publicitaires, à moins d’enregistrer le programme ou de le mettre en pause et de revenir plus tard. Dans ces cas, vous pourrez évidemment avancer le programme pour passer les publicités. Il est également possible de visionner des vidéos YouTube, qui comporteront quant à elles des publicités comme sur le site ou l’application, sauf si vous êtes membre YouTube Premium.

Vous avez également la possibilité d’enregistrer des programmes pour ne rien manquer. En effet, YouTube TV vous fait profiter d’un enregistreur numérique (DVR) avec une capacité de stockage illimitée ! Tous les contenus enregistrés sont conservés pendant 9 mois, et vous pouvez même les visionner hors ligne en souscrivant une option. Vous profitez également de fonctionnalités interactives exclusives pour les évènements sportifs, comme la possibilité de consulter les statistiques d’un match en temps réel.

Il est par ailleurs possible de modifier la résolution de votre programme, si vous souhaitez regarder en 720p, ou en 1080p. À noter que YouTube TV est également le seul service qui propose de regarder des programmes en direct en résolution 4K, à l’heure actuelle. La définition UHD n’est disponible que pour certains programmes, et à condition d’utiliser un appareil compatible. Il faut également souscrire l’option correspondante pour en profiter.

Enfin, de nombreux modules complémentaires vous permettent d’enrichir votre expérience de streaming, et d’accéder à toujours plus de contenus et de fonctionnalités.

💰 Quel est le prix d’un abonnement à YouTube TV ?

Il faut débourser 72,99 $ par mois pour s’offrir l’abonnement de base à YouTube TV, soit environ 67 €. En ce moment, les trois premiers mois sont disponibles à 57,99 $ par mois (environ 53 €), ce qui vous permet d’économiser en tout 45 $ (environ 41 euros). Par ailleurs, vous avez la possibilité de bénéficier d’un essai gratuit. Ce dernier est toutefois limité, puisqu’il vous permet de tester le service de streaming pendant 20 minutes maximum.

Une autre formule, baptisée Plan espagnol, vous permet quant à elle de profiter seulement des chaînes espagnoles, soit plus de 30 canaux. Elle est quant à elle proposée à 34,99 $ par mois, soit environ 32 euros. Enfin, vous avez la possibilité de souscrire à l’offre groupée Plan de base + NFL Sunday Ticket ou seulement au NFL Sunday Ticket sans YouTube TV. Le prix du pass revient à 349 $ par an, soit environ 321 €. L’avantage de souscrire avec YouTube TV est que vous avez la possibilité de payer en 4 versements de 87,25 $ (environ 80 €).

Forfait de base Plan espagnol NFL Sunday Ticket (groupé ou autonome) Chaînes Plus de 100 canaux américains Plus de 30 canaux espagnols Tous les matchs hors marché du dimanche après-midi Espace DVR Cloud illimité ✅ ✅ ❌ Fonctionnalités spéciales ✅ ✅ ❌ 6 comptes familiaux et 3 flux ✅ ✅ ❌ Engagement Sans Sans 1 an Prix 72,99 $ 34,99 $ 349 $ ou 4 x 87,25 $

Vous avez également la possibilité de souscrire l’option 4K Plus à 9,99 $ (environ 9 €) par mois. Cette dernière vous permet de débloquer les flux illimités, mais aussi d’accéder à vos enregistrements hors ligne, ou encore de visionner certains contenus en qualité 4K.

Les deux forfaits principaux (Forfait de base et Plan espagnol) sont sans engagement. Ce qui signifie que vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment. Vous pouvez par ailleurs souscrire d’autres options et canaux supplémentaires, ou bien souscrire si vous préférez des services de manière autonome sans vous abonner à une formule.

Pour finir, il faut savoir que ces tarifs sont exprimés hors taxes. Sachez que d’un état à un autre, les taxes peuvent varier. Nous vous recommandons de choisir une adresse postale située dans l’Oregon, le Montana, le New Hampshire, le Delaware ou l’Alaska si vous souhaitez être exonéré de ce coût supplémentaire. En effet, aucune taxe de vente n’est appliqué dans ces états. Si vous souhaitez vous abonner, vous aurez en effet besoin d’une adresse postale américaine, comme nous vous l’expliquons dans la partie correspondante à la fin de ce guide.

➕ Quels sont les modules complémentaires disponibles ?

Pour profiter d’encore plus de contenus, vous pouvez souscrire un ou plusieurs modules complémentaires en option. Ces derniers vous permettent d’accéder à des films, séries et programmes sportifs à la carte. Notez qu’il est également possible de souscrire ces modules indépendamment de l’offre de base YouTube TV, si vous souhaitez seulement accéder à certains programmes en particulier.

Pour plus de clarté, nous les avons réunis ci-dessous par catégorie :

Films, séries et divertissement :

MGM+ : tous les films et séries du studio en direct ou à la demande : Bob Marley One Love, The Beekeeper, Creed III, etc.

: tous les films et séries du studio en direct ou à la demande : Bob Marley One Love, The Beekeeper, Creed III, etc. SHOWTIME : une chaîne de Paramount Media Network qui diffuse des films, séries originales, du sport et des documentaires

: une chaîne de Paramount Media Network qui diffuse des films, séries originales, du sport et des documentaires STARZ : des films et séries premium

: des films et séries premium STARZ + MGM+ : les deux plateformes pour 11,99 $/mois

: les deux plateformes pour 11,99 $/mois HBO : tous les programmes HBO comme Game of Thrones, House of the Dragon, The Last of Us, etc.

: tous les programmes HBO comme Game of Thrones, House of the Dragon, The Last of Us, etc. HBO Max : les nouveaux contenus HBO Max Originals, les chaînes, ainsi que tout le contenu HBO

: les nouveaux contenus HBO Max Originals, les chaînes, ainsi que tout le contenu HBO Entertainment Plus : Max, Paramount+ avec SHOWTIME et STARZ au même endroit pour 29,99 $/mois

: Max, Paramount+ avec SHOWTIME et STARZ au même endroit pour 29,99 $/mois Fox Nation : le service de streaming de la chaîne Fox avec des séries exclusives, des documentaires et des films qui mettent à l’honneur l’Amérique

: le service de streaming de la chaîne Fox avec des séries exclusives, des documentaires et des films qui mettent à l’honneur l’Amérique AMC+ : le service de SVOD d’AMC avec des séries comme Gang of London, Mad Men, ou encore tout l’univers de The Walking Dead

: le service de SVOD d’AMC avec des séries comme Gang of London, Mad Men, ou encore tout l’univers de The Walking Dead Cinemax : des succès hollywoodiens et des séries originales d’action

: des succès hollywoodiens et des séries originales d’action Hallmark Movies Now : des films, des documentaires et des courts métrages adaptés aux familles

: des films, des documentaires et des courts métrages adaptés aux familles Law & Crime : des procès en direct et des actualités judiciaires

: des procès en direct et des actualités judiciaires Dove : programmes TV chrétiens

: programmes TV chrétiens ScreenPix : des films classiques, des séries populaires, des évènements sportifs

: des films classiques, des séries populaires, des évènements sportifs UP Faith & Family : des films et séries à partager en famille

: des films et séries à partager en famille Acorn TV : des films classiques de Grande-Bretagne et d’ailleurs

: des films classiques de Grande-Bretagne et d’ailleurs Fandor : considéré comme le « Netflix du film indépendant » grâce à ses nombreuses pépites cinématographiques insoupçonnées

: considéré comme le « Netflix du film indépendant » grâce à ses nombreuses pépites cinématographiques insoupçonnées Shudder : de l’horreur, des thrillers, de la science-fiction et des films à suspense

: de l’horreur, des thrillers, de la science-fiction et des films à suspense Screambox : une chaîne de TV live, ainsi que des films et séries horrifiques

: une chaîne de TV live, ainsi que des films et séries horrifiques IFC Films Unlimited : une grande collection de films indépendants et étrangers de genres variés : action, horreur, science-fiction, thrillers, etc.

: une grande collection de films indépendants et étrangers de genres variés : action, horreur, science-fiction, thrillers, etc. Sundance Now : des films indépendants américains ou étrangers (crime, thrillers politiques), des séries, ainsi que des documentaires sur des thèmes variés

: des films indépendants américains ou étrangers (crime, thrillers politiques), des séries, ainsi que des documentaires sur des thèmes variés Hi-YAH ! : des films d’arts martiaux et d’action asiatiques

: des films d’arts martiaux et d’action asiatiques MovieSphere : des blockbusters et classiques du cinéma

: des blockbusters et classiques du cinéma ALLBLK : films, séries, spectacles, documentaires et téléréalités dédiés à un public afro-américain

: films, séries, spectacles, documentaires et téléréalités dédiés à un public afro-américain Here TV : des films et séries télévisées pour la communauté LGBTQ+

: des films et séries télévisées pour la communauté LGBTQ+ Dekkoo : des films et séries dédiés aux homosexuels

: des films et séries dédiés aux homosexuels CONtv : des séries et films de science fiction

: des séries et films de science fiction Magnolia Selects : films et séries de Magnolia Pictures

: films et séries de Magnolia Pictures MHz Choice : des films dramatiques, polars et comédies

: des films dramatiques, polars et comédies Comedy Dynamics : des spectacles humoristiques et des comédies indépendantes

: des spectacles humoristiques et des comédies indépendantes Topic : des émissions et films polars du monde entier

Programmes sportifs et bien-être :

Sports Plus : 13 canaux sportifs supplémentaires comme NFL RedZone, beIN Sports et Stadium

: 13 canaux sportifs supplémentaires comme NFL RedZone, beIN Sports et Stadium NBA League Pass : des matchs NBA en direct pour les fans de basketball qui souhaitent ne rien rater des Playoffs

: des matchs NBA en direct pour les fans de basketball qui souhaitent ne rien rater des Playoffs Outside TV Features : films et séries basés sur les sports d’aventure tels que le ski, le vélo ou le surf

: films et séries basés sur les sports d’aventure tels que le ski, le vélo ou le surf MyOutDoorTV : émissions dédiées aux chasseurs, amateurs de sports de tir, pêcheurs, campeurs et randonneurs

: émissions dédiées aux chasseurs, amateurs de sports de tir, pêcheurs, campeurs et randonneurs PokerGO : des tournois de poker en live et shows autour de ce jeu

: des tournois de poker en live et shows autour de ce jeu VSiN : une chaîne de paris sportifs

: une chaîne de paris sportifs Gaia : des cours de yoga et de méditation, mais aussi des séries originales sur la nature de l’univers et la santé mentale

: des cours de yoga et de méditation, mais aussi des séries originales sur la nature de l’univers et la santé mentale Tastemade+ : des programmes liés à la cuisine, aux voyages, à la maison et au design

Programmes documentaires et apprentissage :

Docurama : de nombreux documentaires sur un vaste choix de sujets, des épopées scientifiques aux affaires criminelles

: de nombreux documentaires sur un vaste choix de sujets, des épopées scientifiques aux affaires criminelles Magellan TV : des milliers de documentaires historiques passionnants

: des milliers de documentaires historiques passionnants CuriosityStream : des documentaires sur de nombreux sujets, de la science à l’histoire en passant par la nature

: des documentaires sur de nombreux sujets, de la science à l’histoire en passant par la nature The Great Courses : de nombreux cours de qualité pour élargir vos connaissances sur une grande variété de thématiques

: de nombreux cours de qualité pour élargir vos connaissances sur une grande variété de thématiques Hopster Learning : apprentissage préscolaire pour les enfants avec des émissions et jeux éducatifs

Programmes espagnols :

Spanish Plus : 14 chaînes espagnoles

: 14 chaînes espagnoles ATRESplayer : une chaîne de TV live, mais aussi des séries, films, documentaires et émissions sur demande

: une chaîne de TV live, mais aussi des séries, films, documentaires et émissions sur demande ViX+ : des séries, films et programmes sportifs

: des séries, films et programmes sportifs RCN Total : une chaîne colombienne avec du divertissement, des films et du sport

Programmes musicaux

Quello Concerts : des concerts en live pour tous les goûts, du hip-hop, au rock, en passant le jazz ou le métal

: des concerts en live pour tous les goûts, du hip-hop, au rock, en passant le jazz ou le métal Classica : de la musique classique, du jazz et de l’opéra

⭐ Les fonctionnalités phares de YouTube TV

Des contenus en live et à la demande

En plus de diffuser des programmes en direct, de nombreuses chaînes permettent de regarder des programmes à la demande après leur diffusion. Cette option de replay offre de la flexibilité, en vous permettant par exemple de rattraper les épisodes d’une série que vous suivez habituellement en direct, et que vous auriez raté, ou de regarder un programme à tout moment sans être obligé de vous conformer à l’horaire de diffusion de la chaîne.

Stockage cloud illimité

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes est probablement l’espace de stockage cloud illimité. Le service de Cloud DVR fourni par YouTube TV vous permet d’enregistrer autant de programmes que vous le souhaitez. Vous pouvez ensuite les visionner quand vous voulez pendant 9 mois.

Par ailleurs, le service est « intelligent », dans le sens où il est en mesure de détecter si un programme dure plus longtemps que prévu, et de prolonger l’enregistrement le cas échéant. Ce qui est plutôt pratique dans le cadre de prolongations si vous enregistrer des évènements sportifs.

Partage de compte

Il est possible de regarder vos programmes sur jusqu’à trois appareils en même temps depuis un seul compte YouTube TV. Par ailleurs, en souscrivant l’option 4K Plus, vous pouvez les visionner sur un nombre illimité d’appareils en simultané. Il est donc possible de partager votre compte.

Google vous laisse également la possibilité de créer jusqu’à 6 profils utilisateurs distincts sur un seul compte. De quoi profiter de recommandations de contenus personnalisées, mais également d’un identifiant propre et d’une bibliothèque personnelle. En effet, chaque utilisateur profite d’un stockage cloud illimité.

Le mode « multivue » et « image dans l’image »

Comme son nom l’indique, la fonctionnalité multivue permet de sélectionner jusqu’à 4 chaînes sportives et de les regarder simultanément sur un seul écran. Ce qui est plutôt pratique si vous souhaitez suivre plusieurs évènements qui seraient retransmis en même temps.

Par ailleurs, si vous utilisez l’application mobile pour regarder vos chaînes depuis un appareil Android ou iOS, vous avez la possibilité de visionner votre contenu via le mode image dans l’image, comme avec l’appli YouTube. Cela signifie que vous pouvez faire autre chose, tout en continuant à suivre votre programme dans une fenêtre réduite.

Consulter les statistiques et d’autres informations lors d’un évènement sportif

Grâce au filtre « Vues » disponible sur YouTube TV, vous avez la possibilité de consulter en temps réel les statistiques des équipes et des joueurs lors d’une rencontre sportive. Vous pouvez également visionner les actions les plus importantes d’un match en sélectionnant Actions clés. Pratique, si vous souhaitez revoir une action du match que vous avez raté. Notez qu’il est également possible d’afficher les scores et les classements d’une ligue via la fenêtre Scores.

La commande vocale

Si vous disposez d’un haut-parleur Google Home et que vous utilisez un appareil Chromecast pour regarder YouTube TV, vous avez la possibilité d’utiliser votre voix pour contrôler diverses fonctions du service. En effet, vous pouvez par exemple choisir la chaîne à regarder, mais aussi changer de canal, mettre le programme en pause, revenir en arrière, ou programmer un enregistrement.

💻 Quels appareils sont compatibles avec YouTube TV ?

Le service d’IPTV est disponible sur une grande variété d’appareils :

Ordinateur : depuis votre navigateur web favori (Chrome, Firefox ou Safari)

: depuis votre navigateur web favori (Chrome, Firefox ou Safari) Smartphones et tablettes : Android ou iOS

: Android ou iOS Smart TV : LG, Samsung, Sony, Hisense, etc.

: LG, Samsung, Sony, Hisense, etc. Lecteurs multimédia pour le streaming : Roku, Amazon, Fire TV Stick, Chromecast, Apple TV, Nvidia Shield, Android TV

: Roku, Amazon, Fire TV Stick, Chromecast, Apple TV, Nvidia Shield, Android TV Consoles de jeux : PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One

Comme vous le savez, le service n’est disponible qu’aux États-Unis, en raison des droits de diffusion des chaînes. La seule manière d’en profiter depuis le sol français, est de contourner les géorestrictions en utilisant un VPN qui dispose de serveurs US optimisés pour le streaming, mais aussi de protocoles rapides et d’un DNS privé.

Avec près de 2000 serveurs aux États-Unis, NordVPN s’avère être un excellent choix pour profiter de YouTube TV en France. Il dispose par ailleurs de serveurs obfusqués qui rendent les connexions encore plus discrètes. Que cela soit en termes de vitesse ou de sécurité, la qualité des services est au rendez-vous sur NordVPN. Ce dernier est de surcroît compatible avec une large gamme d’appareils et autorise jusqu’à 10 connexions simultanées sur un seul compte. Le service propose plusieurs formules avec ou sans engagement, avec un prix d’entrée à 3,09 € par mois. Il est par ailleurs possible de profiter d’une période d’essai de 30 jours grâce à la garantie « Satisfait ou remboursé ».

Une fois que vous avez souscrit et téléchargé le VPN, il vous suffit ensuite de vous connecter à l’un des serveurs US disponibles, d’accéder à YouTube TV, puis de choisir une formule d’abonnement. À noter que vous devrez renseigner une adresse américaine au moment de l’inscription. Vous pouvez toutefois vous en passer en utilisant une adresse postale en ligne. Une fois que vous avez créé votre compte sur la plateforme, vous pourrez profiter directement de toutes les chaînes américaines comme si vous résidiez aux États-Unis.

On rappelle qu’il est possible de résilier l’abonnement à YouTube à tout moment, étant donné qu’il est sans engagement. Vous pouvez par ailleurs suspendre votre abonnement pendant une durée maximale de 6 mois, si vous souhaitez faire une pause tout en conservant vos enregistrements.