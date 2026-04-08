YouTube : vous allez détester ces pubs de 90 secondes impossibles à passer

Des utilisateurs de YouTube doivent composer avec des publicités de 90 secondes impossibles à passer sur l’application TV. Google continue de parasiter l’expérience pour pousser les récalcitrants vers l’abonnement premium.

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Après avoir déployé des nouveautés appréciables sur l’application TV de YouTube, Google impose un nouveau format d’annonce très impopulaire. Sur Reddit, plusieurs utilisateurs signalent l’apparition de publicités à rallonge qu’il est malheureusement impossible d’ignorer. Celles-ci s’étalent sur 90 secondes, ce qui irait à l’encontre du règlement de la plateforme, lequel plafonne la durée des annonces non passables à 60 secondes sur TV.

“YouTube a récemment cessé d’être une plateforme de diffusion de vidéos pour devenir une plateforme publicitaire”, estime ainsi un internaute agacé. Google teste-t-il des publicités plus longues sur les téléviseurs ? Sont-elles réservées à un petit panel d’usagers ou déjà déployées plus largement ? Une communication serait bienvenue pour informer les usagers qui commencent sérieusement à s’agacer.

YouTube inonde les utilisateurs de publicités interminables sur l’app TV

Google continue d’intensifier l’expérience publicitaire afin de pousser les irréductibles à basculer sur YouTube Premium (qui permet entre autres de supprimer les pubs). Cela fait suite à l’introduction récente de publicités non désactivables pouvant atteindre 30 secondes dans l’expérience de visionnage sur téléviseur. Les annonces sont au cœur du modèle économique de YouTube et constituent une source essentielle de rémunération pour les créateurs.

Pour autant, certaines personnes refusent de payer et trouvent des moyens détournés pour utiliser YouTube sans se coltiner les spots publicitaires. Il est par exemple possible de caster les vidéos depuis un smartphone ou un ordinateur sur lequel est installé un bloqueur de publicités comme uBlock Origin. D’autres utilisateurs passent par des applications non officielles comme Playlet (sur Roku) ou SmartTube (sur Android TV), qui permettent d’accéder au catalogue YouTube dénué de publicités.

Ces alternatives sont toutefois non officielles, parfois instables et peuvent exposer à des risques de sécurité ou de blocage. Google parvient d’ailleurs régulièrement à détecter les resquilleurs, allant jusqu’à empêcher la lecture des vidéos, ralentir leur chargement ou restreindre certaines fonctionnalités.