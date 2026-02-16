YouTube aurait une nouvelle arme de dissuasion contre les utilisateurs d’adblockers

Des internautes ont signalé un problème agaçant sur YouTube : la disparation subite des commentaires sous les vidéos. Il s’agirait d’une nouvelle mesure pour sanctionner les utilisateurs de bloqueurs de publicités comme Adblock et uBlock Origin.

Les commentaires font partie intégrante de l’expérience YouTube. Ces derniers jours, certains usagers ont ainsi été surpris de voir qu’ils n’apparaissaient plus sous les vidéos. Idem pour la description qui laisse place au message suivant : “Aucune description n’a été ajoutée à cette vidéo”. Le problème survient sur la version desktop de la plateforme au logo rouge, se manifestant notamment sur les navigateurs Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox ou encore Brave.

Selon plusieurs internautes, il s’agirait d’une nouvelle offensive contre les bloqueurs de publicité. “Je confirme que j’ai Adblock d’activé et que mes commentaires sont désactivés”. “J’ai le même problème depuis avant-hier. J’utilise uBlock Lite sur Chrome”, peut-on notamment lire sur le subreddit de YouTube. Google n’a pas confirmé officiellement qu’il s’agissait d’une nouvelle arme de dissuasion contre Adblock et consorts.

Mais cela en a tout l’air. Par le passé, le géant avait déjà déployé discrètement ses outils de répression auprès d’un échantillon d’utilisateurs.

YouTube mène un combat sans relâche contre les bloqueurs de publicité

Les témoignages laissent peu de place au doute quant au lien de cause à effet. “J’ai eu le même problème et ça s’est arrêté quand j’ai désactivé mon adblocker”, confirme un usager. “Je dois rafraîchir la page sans arrêt pour que les commentaires se chargent. Parfois, je dois rafraîchir pour que la vidéo se charge tout court. J’utilise aussi un bloqueur de pubs”, détaille un autre internaute désabusé.

Chez certaines personnes, les commentaires sont donc réapparus après la désactivation de l’adblocker et le rafraîchissement répété de la page. Notez que nous n’avons pas été confrontés au même problème sur notre compte YouTube malgré l’activation d’uBlock Origin. Il est probable que Google teste cette nouvelle mesure auprès d’une sélection resserrée d’utilisateurs ; avant de potentiellement la déployer plus largement.

Youtube now disables all descriptions and comments on Youtube videos if you have an adblock turned on as another stupid petty move in their war on adblockers. pic.twitter.com/3XZfE9GDnw — 🅾🆁🅴🅾 🍪 (@Femboy_Oreo) February 14, 2026

En plus de la disparition des commentaires et de la description, une autre mesure dissuasive aurait été lancée depuis le début du mois. Plusieurs internautes utilisant une extension de blocage ont été confrontés à un message d’erreur les empêchant d’accéder à leurs vidéos. Tout cela s’inscrirait dans la croisade sans fin que mène YouTube contre les bloqueurs de publicité depuis plusieurs années.

Le géant ne relâche pas la pression, la publicité demeurant une source de revenus centrale pour lui. Il cherche aussi à inciter les internautes à se tourner vers un abonnement Premium (qui permet notamment de supprimer les annonces). De leur côté, les adblockers multiplient les mises à jour afin de maintenir leur efficacité en neutralisant les nouveaux mécanismes de détection.