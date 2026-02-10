Vous aimez lire les paroles sur YouTube Music ? Préparez-vous à payer

Google change les règles sur les paroles de YouTube Music. Les utilisateurs gratuits ne peuvent désormais consulter que cinq chansons avec paroles complètes avant d’être invités à passer à l’abonnement Premium.

YouTube Music – Crédit : Youtube Music

YouTube Music : les paroles ne sont plus gratuites pour tous

Jusqu’à récemment, consulter les paroles d’une chanson sur YouTube Music était simple et accessible à tous les utilisateurs, sans distinction. Cette facilité est en train de disparaître pour les comptes gratuits. Google introduit progressivement une limitation basée sur un quota, incitant subtilement les utilisateurs à passer à l’abonnement Premium.

Sur l’interface de lecture, l’onglet “Paroles” ne se comporte plus comme avant. Après avoir consulté cinq chansons avec le texte complet, les utilisateurs voient désormais un message explicite : « Il vous reste [x] consultations. Débloquez les paroles avec Premium ». Passé ce seuil, seules les premières lignes restent visibles, le reste étant flouté et impossible à faire défiler.

Ce changement n’est pas totalement nouveau

Depuis septembre dernier, des tests ont été repérés sur un nombre limité de comptes. La différence aujourd’hui réside dans la portée étendue du blocage, qui se déploie désormais dans plusieurs pays et se traduit par de nombreux retours d’utilisateurs confrontés à la restriction. Google n’a pas encore communiqué officiellement sur le sujet, laissant planer l’idée d’une expérimentation ou d’un ajustement temporaire, mais la cohérence des témoignages laisse peu de place au doute.

La motivation derrière cette restriction est principalement économique. L’affichage des paroles repose sur des accords avec des partenaires spécialisés comme Musixmatch, qui ne travaillent pas gratuitement. En limitant l’accès aux abonnés, YouTube Music peut réduire ses coûts ou les transformer en un levier pour promouvoir ses offres payantes.

L’abonnement YouTube Music Premium, à 10,99 € par mois, inclut l’écoute sans publicité, la lecture en arrière-plan, le téléchargement hors ligne et plusieurs fonctions basées sur l’IA. Pour 12,99 € par mois, YouTube Premium étend ces avantages à l’ensemble de l’application YouTube, offrant un confort supplémentaire pour les utilisateurs réguliers.