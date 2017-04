Android : une application pour transformer votre smartphone en terminal Linux

Android a beau être basé sur le noyau Linux, le système de Google ne permet pas nativement d’interagir en lignes de commande comme l’apprécient les amateurs du système d’exploitation libre. Pour y remédier, un développeur a conçu une application modifiant l’interface de son smartphone.

Baptisée Linux CLI Launcher, il s’agit, comme son nom l’indique, d’un lanceur d’applications. L’application va ainsi remplacer votre écran d’accueil par défaut, l’agencement des boutons, ainsi que le tiroir d’applications à partir duquel on peut retrouver tous les programmes installés sur son smartphone. Une fois l’application installée, gratuitement, et activée comme lanceur par défaut, on découvre une interface tout en lignes de commandes, à la manière du terminal Linux.

Il n’est alors plus possible de lancer une application simplement en appuyant sur son icône, que ce soit dans l’écran d’accueil ou dans le tiroir d’applications, même si les raccourcis des paramètres rapides dans l’écran de notifications fonctionnent toujours. Cependant, les applications peuvent être lancées grâce à des commandes écrites à l’aide du clavier virtuel. Ainsi, il suffit de configurer certains raccourcis pour lancer une application simplement à l’aide d’une lettre. Par ailleurs, le lanceur gère d’emblée certaines commandes comme « uninstall ‘nom de l’application’ » pour la désinstaller, « call ‘nom du contact’ » pour appeler quelqu’un ou « share ‘nom du fichier’ » pour ouvrir d’emblée l’écran de partage d’Android et choisir le destinataire.

L’application Linux CLI Launcher est gratuite sur Android et peut être téléchargée directement depuis le Play Store de Google pour tous les appareils équipés des versions 2.2 et supérieures d’Android.