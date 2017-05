Telegram intègre les messages vidéo

Telegram continue d’améliorer son application. Après l’ajout des messages vocaux, la plateforme introduit désormais les messages vidéo avec le déploiement d’une nouvelle mise à jour. La version 4.0 voit également l'arrivée de la plateforme de partage de vidéo en streaming telescope.

La fonctionnalité est accessible à partir de l’icône du micro afin de passer en mode caméra et enregistrer le message vidéo. L’application n’attend pas la fin de l’enregistrement pour envoyer le message. Elle comprime et transfère les données à partir du début de l’enregistrement. Arrivée au destinataire, la vidéo est automatiquement téléchargée et la lecture commence après. Mais, il est possible de changer ce comportement par défaut dans l’onglet paramètre. Dans tous les cas, le message vidéo miniaturisé apparaît dans un coin de l’écran. Sa lecture n’empêche pas de consulter les conversations en cours.

Cette nouvelle mise à jour introduit également la plateforme d’hébergement de streaming vidéo Telescope. Elle permet d’enregistrer des vidéos d’une minute au maximum dans une forme arrondie. Les messages touchent ainsi un public plus large d’autant plus que le contenu d’une chaîne publique est consultable en dehors de l’application et sans nécessité d'un compte Telegram.

