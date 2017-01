Une main robot à la rescousse des personnes handicapées

C’est une nouvelle qui devrait rassurer ou même considérablement aider les personnes amputées d’une ou des deux mains, voire celles et ceux qui ont du mal à les utiliser à cause d’un handicap. Cette révolution s’appelle la « Youbionic », une main robot qui pourra remplacer une main et remplir les mêmes fonctions basiques.



C’est Federico Ciccarese, un ingénieur italien, qui a conçu à partir d’une imprimante 3D cette main robot bourrée d’électronique, afin de reproduire au mieux les gestes de la main. Elle aidera donc les gens amputés, les handicapés ou juste ceux qui ont des problèmes moteurs.



Des capteurs placés à l’intérieur de la main ont pour fonction de détecter la tension musculaire dans les avant-bras afin de comprendre et reproduire l’ordre nerveux qui a été donné. Ces capteurs vont dans un premier temps envoyer des signaux au cerveau-moteur de la Youbionic Hand, moteur qui est équipé d'un microprocesseur Arduino.

Youbionic Hand Commercial



Par la suite, le moteur a la capacité d’interpréter les signaux afin de faire bouger les doigts comme il le faut en flexion et/ou extension.



La Youbionic Hand va certainement pouvoir changer la vie de certaines personnes handicapées dès le début de cette année 2017, grâce à un prix relativement abordable : l'appareil sera en effet commercialisé 1200 dollars l'unité.