À San Francisco, la police peut éliminer les suspects dangereux avec des robots

La police de San Francisco va pouvoir déployer des robots tueurs © Pexels

Elon Musk et d’autres personnalités publiques estiment qu’il faut bannir à tout prix les robots tueurs qui représentent un réel danger pour l’humanité. Pas de quoi influencer la police de San Francisco. Il y a une semaine, le SFPD a soumis une demande auprès du conseil de surveillance afin d’obtenir l’autorisation de les utiliser sur le terrain. Demande finalement approuvée après un vote (8 pour, 3 contre).

Concrètement, les robots tueurs pourront être utilisés pour éliminer des suspects dans un contexte très restreint, « lorsque le risque de mort pour des civils ou des policiers est imminent et l’emporte sur toute autre tactique d’intervention disponible ». La police compte actuellement plus d’une douzaine de robots dans ses rangs. Tous sont capables d’effectuer des missions de reconnaissance et de déposer une charge utile.

Des robots capables d’éliminer des suspects dangereux

Désormais, les robots peuvent être déployés avec des explosifs pour « neutraliser ou désorienter un suspect violent, armé ou dangereux », précise un porte-parole du SFPD. Et de marteler que cette fonction explosive sera seulement exploitée en cas de force majeure. « Les robots équipés de cette manière ne seront utilisés que dans des circonstances extrêmes pour sauver des civils ou empêcher de nouvelles pertes de vies innocentes ».

Amer, le Superviseur Dean Preston a fustigé l’issue du vote. « C’est un moment triste pour notre ville qui montre à quel point San Francisco a éludé le bilan des violences policières en 2020. Permettre à la police d’armer des robots télécommandés dans les rues est dangereux, et comme toute autre arme utilisée par la police, exposera les personnes noires à un danger disproportionné de blessures ou de mort ».

De son côté, le Superviseur Rafael Mandelman a défendu son vote, estimant que la version finale du texte « énonçait des restrictions raisonnables sur l’utilisation des robots ».