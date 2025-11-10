🔥Promotions incroyables sur AliExpress, ces trois aspirateurs sont à prix fou, faites vite

Le Single Day arrive sur AliExpress ! Pendant plusieurs jours, profitez de promotions massives, notamment sur les aspirateurs. Nous avons sélectionné trois modèles bradés à saisir d’urgence.

Les chasseurs de bonnes affaires sont sur le pont du 11 au 19 novembre. Et pour cause, AliExpress organise le grand événement promotionnel du Single Day. L’occasion de se faire plaisir en piochant au milieu de cette véritable avalanche de réductions (jusqu’à -60 %). Vous l’aurez compris, c’est le bon moment pour s’acheter un produit qui vous fait de l’œil. Les offres sont notamment très intéressantes du côté des aspirateurs.

Avant de vous présenter notre sélection, quelques précisions pratiques s’imposent. Soyez prêt à valider votre panier le plus tôt possible le 11 novembre (dès 00h01). Les coupons promo, qui s’additionnent avec les réductions du Single Day, sont en nombre limité si bien qu’il faut se dépêcher. Voici la liste des codes qu’il faudra coller au moment de valider votre panier :

3 € de remise dès 15 € d’achat : S11FR03

: S11FR03 5 € de remise dès 29 € d’achat : S11FR05

: S11FR05 12 € de remise dès 69 € d’achat : S11FR12

: S11FR12 20 € de remise dès 129 € d’achat : S11FR20

: S11FR20 40 € de remise dès 249 € d’achat : S11FR40

: S11FR40 60 € de remise dès 369 € d’achat : S11FR60

: S11FR60 75 € de remise dès 469 € d’achat : S11FR75

: S11FR75 85 € de remise dès 549 € d’achat : S11FR85

Notez en outre que les paiements via Paypal (dont le paiement en 4x) offrent un avantage non négligeable pendant l’évènement :

20 € de réduction dès 199 € d’achat

dès 199 € d’achat 33 € de réduction dès 299 € d’achat

Trois aspirateurs à prix canon pendant le Single Day d’AliExpress

Tineco Floor One Stretch S6

Le Tineco Floor One Stretch S6 nous a largement séduits lors de notre test. Il s’impose comme un aspirateur-laveur balai très polyvalent : maniable, il s’incline à 180 ° pour nettoyer sous les meubles avec une hauteur de passage de 13 cm. Son système d’auto-nettoyage rapide (7 minutes) et son autonomie correcte en mode Auto en font un allié de choix pour vos sessions régulières de ménage. On apprécie aussi ses réservoirs généreux, sa brosse bord à bord et le mode personnalisable via l’application. Il tombe au prix de 304 euros pendant le Single Day.

Roborock Q10 PF

Le Roborock Q10 PF combine une puissance d’aspiration de 10 000 Pa avec une navigation LiDAR PreciSense et un système Ant‑Tangle à double brosse. Il est idoine pour les maisons avec tapis grâce à sa serpillière à levage automatique (lorsqu’elle en détecte un), ce qui est bien pratique. On aime aussi ses fonctionnalités connectées activables via l’application Roborock (zones interdites, contrôle vocal, planification) qui permet d’automatiser le nettoyage. AliExpress le propose actuellement au prix attractif de 180 euros (promotion + coupon 11FR20).

Roborock Flexi

Doté d’une puissance d’aspiration jusqu’à 17 000 Pa, le Roborock Flexi va faciliter grandement votre ménage. Il navigue sans effort sous les meubles grâce à la technologie FlatReach™ et atteint les bords et les recoins avec des marges latérales inférieures à 1 mm. De son côté, le système intelligent DirTect™ adapte automatiquement la puissance selon le niveau de saleté. L’entretien est en outre minimal grâce à son système de rouleau autonettoyant. Vous pouvez l’obtenir au prix démentiel de 194 euros pendant le Single Day (promo + coupon 11FR20)