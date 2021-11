13 films Marvel au format IMAX Enhanced sur Disney+, YouTube lutte contre le harcèlement, la saison 2 de Squid Game est officielle, c’est le récap’ de la semaine

Le mois de novembre continue de nous surprendre ! Cette semaine, nous vous avons confié que Squid Game aurait bien droit à une deuxième saison, que Twitch arrive enfin sur Nintendo Switch mais que malheureusement les astronautes ne retourneront pas sur la Lune avant 2025. YouTube a décidé de supprimer le compteur de dislikes afin de limiter le harcèlement de masse et Disney+ régale ses abonnés avec 13 films Marvel au format IMAX Enhanced dès le 12 novembre. La sortie de Spider-Man : No Way Home se rapproche et on vous propose un guide pour regarder les films et séries dans l’ordre.

Disney+ proposera 13 films Marvel en IMAX Enhanced

Une collaboration entre Disney et IMAX permettra aux abonnés de Disney Plus de découvrir 13 films Marvel en format IMAX Enhanced. Ce format offre 26% de plus d’image à l’écran, avec des barres noires plus petites. Côté son, la prise en charge du DTS:X sera également au rendez-vous. Parmi les 13 films, on retrouve Black Widow, Captain Marvel ou encore Thor Ragnarok. Rendez-vous dans notre actu pour connaître la liste complète des films concernés.

Le gain de 26 % d’image grâce au format IMAX ENHANCED – Crédits : Marvel, Disney+, IMAX



YouTube lutte contre le harcèlement sur sa plateforme

Afin de lutter contre le harcèlement de masse, YouTube a décidé de supprimer le compteur des dislikes sur sa plateforme. En effet, les attaques de dislikes impactent trop souvent les nouveaux créateurs de contenus qui se voient parfois submergés par des pouces rouges et peinent à continuer à créer et à partager leur passion. Les créateurs pourront toujours avoir accès aux pouces rouges, mais ils ne seront plus publiquement visibles par les utilisateurs.

La vidéo YouTube Rewind 2018 a 19 millions de dislikes pour 3 millions de likes – Crédit : YouTube



La saison 2 de Squid Game est officielle

Le créateur de Squid Game vient d’annoncer officiellement que la série phénomène aura bien droit à une saison 2. Hwang Dong-hyuk a expliqué s’être senti presque contraint de poursuivre l’aventure face à l’engouement et au succès de la série Netflix. Il déclare « il y a eu tellement de pression, de demandes et d’amour pour une seconde saison. Alors j’ai l’impression que vous ne nous laissez pas le choix ». Le créateur n’a rien révélé de l’intrigue, mais les fans peuvent malgré tout se réjouir de cette officialisation.

Un retour triomphal pour Squid Game – Crédit : Netflix



Twitch arrive enfin sur Switch

Twich fait enfin parti du catalogue d’applications de la Nintendo Switch. La plus grosse plateforme de streaming de jeu vidéo est en effet désormais compatible avec les consoles Switch. Cela étant dit, il est important de retenir que l’application est simplifiée au maximum et limitée puisqu’elle ne permet que la lecture. Impossible de gérer votre compte ou d’interagir avec le chat.

Nintendo ajoute Twitch à son catalogue. Crédit : Nintendo



Les astronautes devront attendre 2025 pour fouler la surface de la Lune



L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, vient d’annoncer que le programme Artemis avait pris du retard et que le retour des astronautes sur la Lune n’aura pas lieu avant 2025 au cours de la mission Artemis III. L’agence spatiale américaine a expliqué que le retard était notamment dû à la plainte de Jeff Bezos, mais aussi à la pandémie de Covid-19.

Rendu d’un astronaute sur la Lune – Crédit : NASA



Dans quel ordre regarder les films et séries Spider-Man ?

Spider-Man : No Way Home sortira en salles le 15 décembre 2021 et l’on vous propose de faire un point sur l’ordre dans lequel visionner les films et séries des aventures de l’homme-araignée. On estime que les adaptations de Sam Raimi, Spider-Man et Spider-Man 2, sont à découvrir en premier. The Amazing Spider-Man 2 de Marc Webb est à regarder ensuite, avant Captain America : Civil War des frères Russo. Selon nous, Venom : Let There Be Carnage d’Andy Serkis est à voir en dernier. On vous invite à consulter notre actu pour découvrir l’ordre complet.

Voici les indispensables avant No Way Home – Crédit : Marvel Studios



Nos tests de la semaine

L’écran de l’Asus Vivobook Pro 16X OLED est excellent

Même si le Vivobook Pro 16x OLED n’est pas parfait, Asus propose un notebook de qualité globalement réussi. On a particulièrement aimé son excellent écran OLED, son design épuré et sa configuration équilibrée. Avec son excellente autonomie et ses faibles nuisances sonores, ce notebook ravira les créateurs de contenus. Petite ombre au tableau, il n’y a pas de port Ethernet et le notebook n’est équipé que d’une sortie HDMI 1.4.

Crédit : Galaxie Media / Yannick Guerrini



Avec ses 8 pouces, la Kobo Sage offrira d’agréables séances de lecture

La nouvelle liseuse de Kobo devrait réjouir les passionnés de lecture avec son format 8 pouces, son écran impeccable et sa prise en main très agréable. La navigation est rapide et on apprécie particulièrement son interface claire et ses réglages complets. La liseuse est un peu plus lourde que la Forma et on aurait aimé que l’autonomie soit meilleure. La Kobo Sage nous a séduit, même si l’on regrette qu’elle soit si chère et que les accessoires qui l’accompagnent soient eux aussi hors de prix.

Quel iPhone est fait pour vous ?

Nous avons préparé un petit guide afin de vous aider à choisir l’iPhone le plus adapté à vos besoins et à votre porte-monnaie. Nous nous sommes intéressés aux modèles neufs encore commercialisés par Apple, à savoir l’iPhone 11, l’iPhone SE, l’iPhone 12, l’iPhone 12 mini, l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13 et et l’iPhone 13 Pro. Cela nous donne en termes de budget des prix s’échelonnant entre 489 € et 1839 €. Rendez-vous dans notre actu découvrir quel iPhone est fait pour vous.

iPhone 8 – Crédit : Apple



Quel Oppo choisir en 2021 ?

Oppo est arrivé en 2018 et n’a cessé d’innover, devenant rapidement une des marques capables de rivaliser avec Samsung ou Xiaomi sur le marché français. La marque chinoise propose désormais un large éventail de modèles répartis en trois gammes, de la moins chère à la plus onéreuse. Pour vous aider à faire le bon choix, nous avons sélectionnés pour vous les meilleurs smartphones Oppo. Notre guide est à retrouver en détail dans notre article dédié.

