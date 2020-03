7 imprimantes en promo pour imprimer votre attestation de déplacement dérogatoire

C’est peut être le bon moment pour changer d’imprimante, afin de ne pas avoir de mauvaise surprise si vous désirez imprimer la fameuse attestation de déplacement dérogatoire (et obligatoire).

C’est depuis mardi le seul moyen de sortir de chez soi légalement. Jusqu’à aujourd’hui il était possible présenter cette attestation sur son smartphone. Le Ministère de l’Intérieur vient d’interdire cette pratique. Seules options : imprimer le document ou le reproduire sur papier libre.

Les modèles jet d’encre couleur sont aujourd’hui les plus abordables. Elles sont toutefois aussi moins rapides que leurs homologues qui exploitent la technologie laser. Leur autonomie est également plus limitée. Et il faut aussi ne pas oublier de tenir compte du prix des cartouches d’encre.

Néanmoins, il faut aujourd’hui parer au plus urgent et les stocks d’imprimantes baissent à vue d’oeil chez les commerçants encore capables de livrer à domicile. Notre sélection reflète ce début de pénurie et se concentre sur les modèles les plus abordables en tentant de toujours tenir compte du rapport qualité-prix.

Sans oublier l’indispensable papier. Avoir une ramette d’avance sous la main est toujours réconfortant !