Confinement : où télécharger la nouvelle attestation de sortie dérogatoire ?

L’attestation de déplacement dérogatoire fera de nouveau partie du quotidien des Français durant cette nouvelle période de confinement annoncée lors de l’allocution d’Emmanuel Macron, le 28 octobre. Elle sera obligatoire dès ce soir minuit.

La Covid-19 fait sentir sa seconde vague. Surmonté au printemps dernier, le coronavirus revient de plus belle, engorgeant les hôpitaux. Pour enrayer sa progression, Emmanuel Macron a fait le choix d’un reconfinement, la récente période de couvre-feu n’ayant pas été concluante.

Où télécharger son attestation de déplacement dérogatoire ?

Nul intérêt de ressortir ses restes d’attestation du printemps dernier. Le gouvernement en mettra une nouvelle en ligne pour ce nouveau confinement. En cause, des déplacements plus ouverts puisque cette fois les crèches, écoles, collèges et lycées resteront ouverts ainsi que les Ehpad afin de rendre visite à des personnes dépendantes.

Le ministère de l’Intérieur mettra en ligne dès ce soir la nouvelle version de son attestation. Le document permettant de sortir durant le couvre-feu qui touchait une partie du territoire ne sera plus valide.

Quelle attestation télécharger ?

Le gouvernement n’a pas encore précisé les modalités de cette nouvelle attestation.

D’après les informations de nos confrères d’Europe1, trois attestations seraient cette fois-ci au programme :

l’attestation de déplacement dérogatoire (classique, valable 1 heure)

l’attestation pour déplacement professionnel (fournie par l’employeur, à coupler avec la première)

l’attestation pour les trajets scolaires (modalités à définir)

Comment remplir son attestation de sortie dérogatoire ?

Dans la forme, on imagine sans peine qu’elles adopteront le même style que celle du couvre-feu. Elles seraient ainsi disponibles en différents formats, ou pourront même être remplies en ligne directement, avec édition d’un document PDF. Une technique qui permet de renseigner son attestation depuis son smartphone. Idéal pour se passer de l’achat d’une imprimante si l’on n’est pas déjà équipé. Si vous préférez le papier, voici notre sélection des meilleures imprimantes pour vos attestations.

Il sera également possible de recopier ces attestations sur papier libre. Quelle que soit la formule adoptée, il faudra à chaque fois sortir avec son ou ses attestations dûment remplies ainsi qu’une pièce d’identité.

Quelles sorties sont autorisées durant le confinement d’automne ?

Le gouvernement assouplit ce reconfinement. Cette fois-ci, les écoles, crèches et Ehpad resteront accessibles. Le télétravail redevient la norme pour les métiers pour lesquels il est possible. En outre, « les usines, les exploitations agricoles, les activités de bâtiment et de travaux publics continueront. L’économie ne doit ni s’arrêter ni s’effondrer », appuie Emmanuel Macron. Les marchés aussi resteront ouverts.

L’attestation disponible ce 29 octobre devrait donc être aménagée en conséquence. Toutes les dérogations possibles et le format de la nouvelle attestation seront précisés par le Premier ministre, Jean Castex, ce jeudi à 18h30.

Combien de temps l’attestation sera-t-elle obligatoire ?

Emmanuel Macron a parlé d’un confinement d’au moins quatre semaines. Il sera maintenu jusqu’au 1er décembre, au moins. Europe1 croit savoir que l’exécutif envisagerait en réalité un confinement plus durable. De 8 à 12 semaines selon leurs informations. Cela nous mènerait alors à Noël ou même au-delà. Néanmoins, le gouvernement a annoncé que les restrictions seront révisées tous les quinze jours. De quoi tenter de rassurer les commerçants pour lesquels la période des fêtes est critique.