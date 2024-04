Google va étendre cette énorme fonctionnalité des Pixel 8 à d’autres smartphones Android

Google Pixel 8 Pro – Crédit : Stéphanie Molinier / Tom’s Guide

Le réseau “Localiser mon appareil” de Google est bien pratique, permettant de retrouver son smartphone Android même lorsqu’ils est hors ligne et non connecté à internet. Mais avec la gamme Pixel 8 sortie en octobre, Google est allé encore plus loin : la fonctionnalité permet à son propriétaire de retrouver le téléphone même lorsqu’ils est éteint et que sa batterie est vide.

Pour l’instant, la fonctionnalité est réservée aux derniers modèles de Google. Terrain de jeu des expérimentations de la firme de Mountain View, les Pixel 8 accueillent systématiquement les dernières fonctionnalités d’Android en premiers. Généralement Samsung et ses Galaxy suivent derrière, puis tous les autres constructeurs.

Nos confrères d’Android Authority se sont demandé si cette fonctionnalité permettant de retrouver un appareil même éteint pourrait arriver chez d’autres marques de smartphones Android. Ils ont donc contacté Google, qui leur a apporté une réponse positive.

Localiser un appareil Android éteint sera possible sur certains smartphones

Pour cette fonctionnalité, Google dit utiliser “un composant spécial” sur les Pixel 8 et 8 Pro. Celui-ci permet d’alimenter la puce Bluetooth à l’intérieur des téléphones, même lorsqu’ils n’ont plus de batterie ou qu’ils sont éteints. Une pile ? En tous cas Google encourage les autres fabricants de téléphones Android à adopter la même approche.

Pour profiter de localisation d’appareil étendue, il faudra donc que les équipementiers trouvent un moyen de maintenir le Bluetooth allumé dans leurs smartphones en permanence. Il n’est donc pas clair s’il sera possible de mettre cela en œuvre sur des modèles déjà sortis comme le Galaxy S24, s’ils ne disposent pas de ce “composant spécial“.

“Nous travaillons avec d’autres SOC et OEM sur la façon dont nous pouvons apporter la capacité de trouver des appareils avec des batteries mortes à des appareils Android premium supplémentaires“, déclare un représentant de Google auprès d’Android Authority. A priori les modèles bas de gamme, même futurs, ne devraient pas accueillir la fonctionnalité.

À l’heure actuelle, la plupart des appareils Android éteints ne peuvent pas activer leur puce Bluetooth. Apple a réussi à le faire bien avant sur l’iPhone avant que Google ne rejoigne la firme à la pomme avec le Pixel 8. Peut-être que d’autres rejoindront ce club très sélect’ grâce à Android 15 et ses fonctionnalités tant attendues.