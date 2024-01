À peine disponible Prince of Persia The Lost Crown voit déjà son prix baisser pendant les soldes

Pour les soldes, le nouveau jeu Prince of Persia The Lost Crown est en promotion chez plusieurs revendeurs dont Amazon. Vendu au tarif officiel de 49,99 euros, il est actuellement possible de le trouver pour une trentaine d’euros sur PS5, PS4, Switch et Xbox Series.

Pour les soldes d’hiver, on trouve de nombreuses promotions sur les jeux vidéo. En effet, après The Last of US Part II Remastered, c’est au tour de Prince of Persia The Lost Crown de bénéficier d’un prix cassé. En effet, les versions Xbox Series X et PS4 sont au prix de 38 € chez Amazon. Pour les possesseurs de PS5 et Nintendo Switch, le jeu est au tarif de 36 € chez Leclerc.

Longtemps laissée à l’abandon, la licence Prince of Persia a marqué son retour avec un opus intitulé The Lost Crown. Ce dernier est disponible depuis le 18 janvier et pourtant, il est déjà possible de se le procurer à un tarif préférentiel. Dans tous les cas, nous sommes ici sur un jeu métroidvania en 2,5D qui va nous plonger au milieu de mythes inspirés de la Perse.

Plus dans le détail, ce nouveau titre a été développé par le studio d’Ubisoft Montpellier connu à l’origine pour ses jeux Rayman. Pour le reste, nous incarnons ici Sargon, membre des légendaires Immortels qui servent la Reine de Perse. D’ailleurs, au niveau du scénario, vous allez devoir sauver le prince héritier qui vient de se faire enlever. Bien évidemment, vous allez devoir affronter une pléthore d’adversaires, dont des monstres mythologiques.

Votre personnage va combattre à l’aide de deux sabres, mais il peut également utiliser des « Pouvoirs du temps » pour réaliser de puissants combos. Sinon, on retrouve un système d’amulettes auprès de marchands pour vous donner accès à d’autres façons de jouer. Pour le reste, ce Prince of Persia alterne les séquences de combats, de plateformes et d’énigmes. Dernier point, il faut compter environ 30 heures pour finir le jeu à 100%.