Tout juste sorti The Last of US Part II Remastered voit déjà son prix baisser

Chez Amazon, c’est le moment de craquer sur le jeu The Last of US Part II Remastered sur PS5 puisqu’il passe actuellement à 39,90 € au lieu de 49,99 €.

Si vous avez envie de découvrir ou redécouvrir ce jeu sorti il y a trois ans, c’est le moment de profiter de cette offre. En effet, chez Amazon, The Last of US Part II Remastered sur PS5 est en promo pour les soldes d’hiver chez Amazon et passe à 39,90 € au lieu de 49,99 €. Inutile de vous préciser que les stocks vont très vite partir. Tout de suite, voici les détails de cette offre inratable.

The Last of US Part II à redécouvrir en promotion chez Amazon

La première partie a eu le droit à son remake en 2022, il est maintenant temps de découvrir la deuxième partie qui sera seulement une version améliorée. Toutefois, les fans devront certainement prendre plaisir à reprendre la manette pour tenter de survivre dans ce monde post apocalyptique.

A moins de 40 €, c’est le moment de découvrir The Last of US Part II Remastered une version plus palpitante sur PS5 avec quelques modifications à découvrir. Bien évidemment, vous y retrouverez les deux personnages principaux, Joël et Ellie, nos survivants préférés soit une belle manière pour les adeptes de la série de patienter jusqu’à la saison 2 de The Last of Us.

Pour les curieux qui tiennent à en savoir plus avant d’allumer la console, sachez que le thème reste le même avec toutefois une vision sombre et plus radical, il faudra donc vous accrocher pour ne pas perdre de vue votre objectif principal : la survie.

Quelques nouveautés sont proposées à travers cette version remastérisée comme une amélioration graphique qui devrait vous subjuguer, un mode performance, un mode Sans Retour et de nouveaux personnages jouables. Si le jeu devient trop lourd, un mode Guitare vous permettra de vous détendre, une pause bienvenue dans un jeu qui va jouer sur vos émotions.