Soldes Nintendo Switch hiver 2024 : les meilleurs bons plans à saisir

En attendant la Nintendo Switch 2, la première du nom est toujours vendue dans le commerce déclinée en trois versions : classique, lite et OLED. Plus de 130 millions d’unités ont été écoulées en novembre 2023. La popularité de la console portable n’est plus à prouver. Sa convivialité en fait un atout redoutable, et c’est ce qui manque le plus aux consoles plus conventionnelles que sont les Xbox Series et PS5.

De plus, l’entreprise japonaise peut compter sur ses célèbres exclusivités comme Mario, Zelda ou encore Pokémon. Bref, que vous soyez petit ou grand, la Switch a été conçue pour plaire à tout le monde. Nous avons épluché pour vous de nombreuses offres durant ces soldes d’hiver 2024. Il est actuellement possible de trouver des réductions sur la machine, ses jeux et ses accessoires comme les casques et les manettes. Voici les meilleurs bons plans.

Les meilleures offres Nintendo Switch pour les soldes d’hiver

2024 :

1) Nintendo Switch + Jeu Switch Sports

Ce pack contient la console avec ses joycons classiques, mais aussi le jeu Nintendo Switch Sports d’une valeur de 40 €. Le tout vaut le prix de la machine seule, ce qui est l’une des (rares) bonnes affaires lors du début de ces soldes 2024. Cette console polyvalente vous permettra de l’utiliser en mode portable pour jouer seul, ou alors branchée sur la télé afin de jouer à plusieurs sur vos titres favoris.

D’ailleurs, Nintendo Switch Sports est le successeur spirituel de Wii Sports, et se présente donc comme un soft convivial. Vous pourrez passer d’excellentes soirées à jouer avec vos amis sur les différentes épreuves que comporte le titre vidéoludique.

2) Nintendo Manette Switch Pro

Si vous voulez vous adonner à des jeux un peu plus exigeants sur votre console, la Manette Switch Pro devient un incontournable. Son design est largement inspiré des grosses consoles de salon comme les PS5 et Xbox Series X|S. Ses larges poignées lui permettent d’avoir une bien meilleure prise en main, notamment grâce à sa texture “grip”. C’est beaucoup mieux pour viser sur Apex Legends, ou encore Overwatch 2.

Elle bénéficie également de vibrations HD pour mieux ressentir les actions affichées à l’écran. On regrettera seulement l’absence de véritables gâchettes analogiques ce qui peut handicaper l’utilisateur face à d’autres joueurs équipés de manettes plus haut de gamme sur des titres multijoueur.

3) Sword Art Online Alicization Lycoris

Explorez le monde virtuel d’Underworld en plein cœur de l’arc Alicization. Le jeu vidéo est inspiré de la série animée et vous propose d’incarner Kirito, le célèbre héros de la saga. Il est accompagné d’Eugeo et tous deux devront se lancer dans une longue quête afin de retrouver Alice, une jeune femme disparue.

Cette production vidéoludique éditée par Bandai Namco reste fidèle au matériau d’origine. Vous serez invité à utiliser les différents “Arts Sacrés” pour venir à bout de vos ennemis comme Thermal, Cryogenic ou encore Aqueous.

