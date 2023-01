Twitter est poursuivi en justice pour ne pas avoir payé le loyer de ses bureaux à San Francisco

Twitter ne paye plus les loyers de ses bureaux depuis quelques semaines. Le propriétaire des bureaux de San Francisco poursuit donc le réseau social en justice pour non-paiement de plus de 136 000 $ déjà.

Après Elon Musk qui est poursuivi en justice pour avoir viré plus de femmes que d’hommes chez Twitter, c’est au tour de la société d’avoir des problèmes avec la justice. En effet, Twitter est accusé de ne pas avoir payé le loyer de ses bureaux depuis déjà quelques semaines. À tel point que le propriétaire des bureaux de San Francisco poursuit l’oiseau bleu en justice pour non-paiement de plus de 136 000 $.

Les bureaux de Twitter à San Francisco © osunpokeh, CC BY-SA 4.0

San Francisco est le siège social de Twitter. Celui-ci est situé au 30e étage de l’immeuble Hartford au 650 California Street. Elon Musk y a même converti des bureaux en dortoirs pour encourager ses employés à travailler plus et dormir sur place. Pourtant, Twitter ne paye plus le loyer. Mais pourquoi ? Selon un rapport du New York Times, Twitter a cessé de payer le loyer de tous ses bureaux dans le monde entier afin de faire des économies.

Twitter n’a pas payé 136 250 $ de loyer au propriétaire de son siège social à San Francisco

Bloomberg a rapporté que Twitter est en retard pour payer le loyer du siège social de San Francisco. Le réseau social doit déjà 136 250 $ à California Property Trust, le propriétaire de l’immeuble qui abrite les bureaux. Le 16 décembre dernier, California Property Trust a informé Twitter qu’il ne respectait pas les conditions de son bail s’il ne versait pas le loyer impayé dans les 5 jours qui suivaient.

Twitter n’a pas versé le montant dû et c’est la raison pour laquelle California Property Trust a déposé cette semaine une plainte auprès de la Cour supérieure du comté de San Francisco. Pour le moment, Twitter n’a pas encore répondu officiellement.

D’ailleurs, Twitter a aussi été poursuivi en justice en décembre pour avoir refusé de payer deux vols charters. Ces deux vols d’un montant de 197 725 $ au total ont été pris par Elon Musk au cours de la première semaine après son arrivée à la tête de Twitter. Pendant cette période, le milliardaire américain qui a perdu 132 milliards de dollars en 2022 aurait aussi recruté « plus d’une demi-douzaine » d’avocats de SpaceX pour renforcer Twitter.

Source : Engadget