Airfryer Philips : les modèles double panier passent à prix mini, c’est le moment d’en profiter !

Deux modèles de la gamme Philips Série 3000 profitent aujourd’hui d’une forte baisse de prix : 129 € pour la version standard et 169 € pour celle avec kit petit-déjeuner. Une occasion rare de s’équiper d’un air fryer double panier à prix réduit !

Les Airfryer sont devenus incontournables pour cuisiner plus rapidement tout en limitant les matières grasses. Aujourd’hui, deux modèles Philips Série 3000 profite d’une belle réduction de prix sur Amazon, avec une version standard à 129 € (au lieu de 199 €), et une version encore plus complète, livrée avec le kit petit-déjeuner, à 169 € (au lieu de 229 €). Des offres intéressantes pour s’équiper avant les fêtes et alléger la préparation des repas de fêtes.

Au-delà de la cuisson sans huile, Philips mise ici sur un concept double panier permettant de préparer deux recettes en même temps : légumes et pommes de terre, viande et accompagnement, fournée salée et fournée sucrée… Le tout avec une synchronisation des fins de cuisson, pour servir chaud et sans stress. Une approche pensée pour les familles, les couples et ceux qui veulent gagner du temps en cuisine sans renoncer à une cuisson parfaite.

Philips Airfryer Série 3000 – 9L : 129 €

Ce modèle offre une capacité totale de 9 litres répartie en un grand panier de 6L et un second de 3L. Doté de la technologie RapidAir, il garantit une cuisson homogène, croustillante et jusqu’à 90 % de matières grasses en moins par rapport à une friture classique. Il dispose également de huit modes de cuisson (four, rôtir, réchauffer, griller, décongélation…) et est compatible avec l’application Philips HomeID qui donne accès à une large bibliothèque de recettes guidées.

Philips Airfryer Série 3000 + kit petit-déjeuner : 169 €

Même capacité et mêmes performances, mais avec en plus un kit petit-déjeuner comprenant des accessoires spécialement pensés pour cuire ou réchauffer des œufs, des viennoiseries, du pain, des tartines et autres préparations matinales. C’est un ajout intéressant pour ceux qui veulent diversifier leurs repas sans multiplier les appareils à la maison.

Pourquoi c’est un bon plan ?

Difficile de trouver un appareil polyvalent à ce niveau de prix, capable d’assurer simultanément la cuisson de deux plats, avec synchronisation et recettes guidées. Pour 129 € sur Amazon (ou 169 € selon vos besoins), ces Airfryer représentent une alternative pratique et compacte au four traditionnel, plus rapides, plus pratiques, plus économiques et plus sains.