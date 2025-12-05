Philips Hue : deux packs d’éclairage en méga promo, c’est le moment de s’équiper !

Profitez d’une belle promo sur l’éclairage connecté : deux packs Philips Hue voient leur tarif largement réduit chez Boulanger. Que vous souhaitiez débuter avec des ampoules intelligentes ou enrichir votre installation existante, c’est le bon moment pour sauter le pas !

Philips Hue n’est pas qu’une simple une gamme d’ampoules connectées, c’est un véritable écosystème pensé pour transformer l’éclairage intérieur. Aujourd’hui, deux packs profitent d’une réduction conséquente chez Boulanger, vous permettant de démarrer votre installation sans vous ruiner.

Le Pack Découverte passe à 149 € au lieu de 279 €, tandis que le Pack Rééquipement Entertainment tombe à 159 € au lieu de 299 €. Deux offres particulièrement intéressantes, que nous allons détailler dans cet article, surtout si vous souhaitez personnaliser vos ambiances lumineuses, automatiser votre éclairage ou synchroniser vos lumières à la musique et à la TV.

Pack Philips Hue Découverte : 149 € au lieu de 279 €

Ce pack est conçu pour celles et ceux qui veulent découvrir l’éclairage connecté dans les meilleures conditions. Il inclut deux ampoules White & Color Ambiance, capables d’afficher 16 millions de couleurs, avec une intensité réglable, des programmations personnalisées et la gestion à distance via l’application. Il contient également une lampe à poser sur batterie, un pont essentiel pour les scénarios et le contrôle à distance, ainsi qu’une télécommande interrupteur et une prise connectée.

Grâce au protocole ZigBee, l’installation est fiable, réactive et compatible avec Google Assistant, Alexa, Siri, Works with Nest et Apple HomeKit. Vous pouvez créer des scénarios, simuler une présence en votre absence ou synchroniser vos lumières avec votre musique et certains contenus TV. Une solution simple pour transformer l’atmosphère d’un salon ou d’une chambre.

Découvrir l’offre

Pack Philips Hue Rééquipement Entertainment : 159 € au lieu de 299 €

Destiné aux utilisateurs déjà équipés ou aux amateurs d’ambiances immersives, ce pack est pensé pour le divertissement. Également issu de la gamme White & Color Ambiance, il permet d’obtenir des effets lumineux synchronisés avec vos films, vos jeux ou votre bande-son grâce à deux lampes sur pieds verticales et un bandeau LED.

Comme sur le premier pack, l’installation repose sur le protocole ZigBee, compatible avec les principaux assistants vocaux et pilotable depuis iOS ou Android. L’intérêt ici est de pousser plus loin la personnalisation et la synchronisation lumineuse, pour une atmosphère encore plus impactante autour de votre TV ou de votre bureau gaming.

Découvrir l’offre

Pourquoi ces packs méritent votre attention ?

Avec leur large compatibilité domotique, leur richesse de couleurs et les fonctionnalités de programmation, Philips Hue reste une référence solide dans l’éclairage connecté. Ces deux packs couvrent des besoins différents, mais tous deux permettent de profiter de l’écosystème Hue à un tarif bien plus abordable que d’ordinaire.