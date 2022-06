AirPods Pro 2 : tout ce que l’on sait en amont de leur future présentation

Alors qu’ils ne sont pas encore officialisés et que les fans des true wireless d’Apple attendent les AirPods Pro 2 au tournant, nous en savons un peu plus sur leur design et leurs spécifications. À quoi faut-il s’attendre ?

Sortis en octobre 2019, les AirPods Pro restent toujours parmi les meilleurs écouteurs true wireless du moment. Le temps de la relève est toutefois bientôt arrivé pour les écouteurs sans fil haut de gamme d’Apple, les AirPods Pro 2 étant attendus au tournant par les fans de la Pomme.

Peu de choses sont actuellement connues sur ces nouveaux écouteurs, même s’il se murmure que les AirPods Pro 2 auront un son Lossless et un boîtier qui sonne en cas de perte. En revanche, et selon MacRumors, ces nouveaux écouteurs devraient profiter du même design que le modèle actuel, contrairement aux rumeurs d’un design dépourvu de tiges.

AirPods Pro 2 : un capteur de détection de la peau et un design qui ne changera pas

Les AirPods Pro 2 pourraient bien bénéficier de capteurs de détection de la peau, qui avaient fait leurs débuts dans les AirPods de troisième génération. Ils offrent un moyen plus précis de discerner si les écouteurs sont réellement dans les oreilles d’un utilisateur, plutôt que dans une poche ou sur une table. Les capteurs fonctionnent en détectant la teneur en eau de la peau du porteur, garantissant qu’il ne confond pas d’autres surfaces avec de la chair. Pour rappel, les ‌AirPods Pro‌ actuels utilisent deux capteurs optiques pour détecter s’ils sont dans l’oreille de l’utilisateur ou non.

De prétendues images ‌volées d’AirPods Pro‌ de deuxième génération démontrent que les capteurs de détection de la peau auront exactement la même taille et la même orientation que les AirPods de troisième génération. Cette nouvelle découpe présente un oblong plus court et sensiblement plus épais, avec une grille circulaire.

Un détail, certes, mais pas des moindres. Un tel format pousserait les ‌AirPods Pro‌ 2 à ne profiter d’aucune refonte majeure de leur design. Leur conception serait ainsi presque identique à celle des ‌AirPods Pro‌ actuels, au-delà de la découpe du capteur de détection de la peau, sans modification de la longueur de la tige ou de la forme de la partie intra-auriculaire de l’écouteur. Le design « sans tige », moult fois évoqué ces derniers mois, ne serait donc plus d’actualité.

Pour rappel donc, les ‌AirPods Pro‌ 2 devraient prendre en charge l’audio Lossless d’Apple (ALAC) via une nouvelle solution de connexion. Les écouteurs devraient également hériter d’un port Lightning, comme l’iPhone 14. Une date de lancement à l’automne de cette année semble également probable. Enfin, les experts s’attendent à ce que les nouveaux écouteurs d’Apple offrent une « expérience innovante » à leur sortie en 2022.

